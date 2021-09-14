В РФ начал работать онлайн-сервис для писка пропавших домашних животных

Новый сервис для поиска пропавших домашних животных назвали «Хвост удачи». Он на территории РФ начал работать в режиме онлайн, сообщают разработчики.

До сих пор поиск сбежавшего кота или пропавшей собаки велся в разорванном виде. На различных ресурсах хозяева размещали объявления о том, что исчез их любимый питомец. С другой стороны, публиковались объявления о случайно найденных собаках и кошках. Проблема в том, что большой объем информации нужно сличать «вручную».

Теперь эту же самую работу сделает компьютерный алгоритм. Хозяевам достаточно лишь внести информацию в систему о пропавшем животном (время, место исчезновения и т.д.), и они мгновенно получат информацию о том, не найден ли уже похожий кот или пес.