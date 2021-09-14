 

В Чили найдены останки птерозавра возрастом 160 млн лет

14.09.2021, 15:10, Новости дня
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Чилийские ученые исследуют останки птерозавра, найденного на территории страны несколько лет назад. Недавно стало известно, что возраст древней рептилии составляет 160 миллионов лет.

Как поясняют специалисты, это самые старые в Южной Америке останки птерозавра на сегодня известные науке. Как правило, речь идет об ископаемых скелетах, которым в полтора-два раза меньше лет. У данной особи размах крыльев составлял около двух метров. Также у существа была заостренная морда и длинный хвост. В общем, птерозавр практически ничем не отличается от ранее найденных экземпляров.

Считается, что птерозавры начали жить на Земле еще во времена существования Гондваны – суперконтинента, расколовшегося впоследствии и ставшего основой для современных материков.



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