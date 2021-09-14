В Чили найдены останки птерозавра возрастом 160 млн лет

Чилийские ученые исследуют останки птерозавра, найденного на территории страны несколько лет назад. Недавно стало известно, что возраст древней рептилии составляет 160 миллионов лет.

Как поясняют специалисты, это самые старые в Южной Америке останки птерозавра на сегодня известные науке. Как правило, речь идет об ископаемых скелетах, которым в полтора-два раза меньше лет. У данной особи размах крыльев составлял около двух метров. Также у существа была заостренная морда и длинный хвост. В общем, птерозавр практически ничем не отличается от ранее найденных экземпляров.

Считается, что птерозавры начали жить на Земле еще во времена существования Гондваны – суперконтинента, расколовшегося впоследствии и ставшего основой для современных материков.