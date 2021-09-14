 

Мнение: В целях организации устойчивого доступа абонентов в сеть…

14.09.2021, 15:06, Разное
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Ростелеком» рассылает клиентам запрет на использование публичных DNS

По информации телеграм-канала «ЗаТелеком», «Ростелеком» потребовал от своих клиентов внести изменения в DNS-адресацию и запретить к использованию для выдачи абонентам с BRAS и DHCP и в технологических сетях сервисы DNS от Google, Cloudflare и Cisco OpenDNS. Оператор связи настоятельно рекомендует вместо них установить DNS от «Ростелекома» и НСДИ (Национальную систему доменных имен).

«Ростелеком» посоветовал в случае массового обращения клиентов не рекомендовать им продолжать использовать общедоступные бесплатные публичные DNS-сервисы Google и Cloudflare, а в ручную перенастроить их на DNS «Ростелекома» и НСДИ.

8 сентября с 21 часа до 22 часов по московскому времени Роскомнадзор с помощью оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам) на площадках некоторых крупных провайдеров РФ в тестовых целях заблокировал публичные DNS-сервисы Google и Cloudflare. Ведомство без предупреждения и в рабочих сетях под нагрузкой на час закрыло доступ к зарубежным общедоступным бесплатным публичным DNS серверам, включая 1.1.1.1 и 8.8.8.8. Сервисы Яндекс.DNS под тестовую блокировку не попали.

Под блокировкой в течение часа были:

DNS-сервера Cloudflare — 1.1.1.1 и 1.0.0.1;
DNS-сервера Google — dns.google, 8.8.8.8, 8.8.4.4;
сервис DoH Cisco — doh.opendns.com.

Позже СМИ сообщили, что помимо блокировок публичных DNS, массовые блокировки Роскомнадзором VPN-сервисов через DPI повлияли на работу в РФ сайтов Twitch, Avito, стримингового сервиса FlashScore, игр World of Tanks и World of WarShips. Также пользователи зафиксировали ограничения на использование протокола Bittorrent у некоторых провайдеров. Под блокировку также попали пользователи «Ростелекома», которые используют протокол BitTorrent. Оператор связи на Урале и в Краснодарском крае заблокировал у себя соответствующий протокол на уровне DPI а также закрыл доступ к протоколу DHT. На запрос в техподдержку одному пользователю ответили, что «торренты — это пиратство, поэтому они теперь блокируются». В настоящее время РТК снял блокировки. Неясно, это было какое-то тестирование или ошибка.

https://habr.com/ru/news/t/577602/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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