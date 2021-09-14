 

Онколог Давыдов назвал три симптома поражения организма раком

14.09.2021, 15:04, Разное
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Врач-онколог Михаил Давыдов пояснил о том, как рак поражает организм человека. Он назвал три симптома, которые появляются в данном случае.
Некоторые люди, ощущая довольно странные изменения в организме, не торопятся идти в больницу и сдавать анализы. Зачастую они боятся, что у них диагностируют рак. Врач Давыдов заявил, что, когда появляются симптомы, это значит, что стадия развития онкологии уже не начальная. О том, что рак уже поразил организм, говорит отсутствие аппетита, резкое снижение веса и появление болей.

Зачастую на этом этапе у пациента диагностируют третью-четвертую стадию онкологии. В последнее время рак обнаруживается и у молодых людей. Пациентами онкологов становятся 30-летние и 40-летние.

Давыдов в рамках интервью развеял миф о том, что голодание представляет собой эффективное средство борьбы с болезнями. По словам врача, не употреблять еду опасно, к тому же это может усугубить ситуацию. Пораженный болезнью организм на фоне голода ослабевает еще сильнее, пишет портал «Политэксперт».



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