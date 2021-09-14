 

12 сентября на территории парка ВДНХ состоялась торжественная презентация нового логотипа Федерации триатлона

14.09.2021, 15:04, Разное
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Событие приурочили к празднованию дня города. Президент Федерации Ксения Сергеевна Шойгу, посол ОАЭ Мухаммед Ахмед Аль Джабер и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный представили символ троеборья.
Триатлон включает в себя плавание, велогонку и бег на 10 км. Логотип состоит из трех знаков бесконечности и символизирует постоянную борьбу с самим собой.

Выбор был сложным, в соц. сетях проводился конкурс на лучший логотип Федерации. В нем приняли участие не только профессиональные дизайн-студии, но и просто креативные и неравнодушные люди. В общей сложности, рассматривалось около ста различных вариантов, но именно этот понравился и руководству Федерации, и спортсменам.

Как отметила Ксения Шойгу, обновление триатлона начинается с визуального образа. Это была давняя мечта Федерации и под конец спортивного сезона 2021, ее все-таки удалось исполнить. Новый логотип обязательно принесет успех команде в 2022 году, уверена Ксения Сергеевна. Развитие триатлона на международном уровне начнется с заключения соглашения о сотрудничестве с ОАЭ.

Департамент транспорта совместно с московским метро разработали дизайн карты «Тройка» с новым логотипом. Карта выйдет в продажу ограниченным тиражом.



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