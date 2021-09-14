Во второй половине лунного цикла мужчины спят хуже женщин

Ученые из Уппсальского университета Швейцария провели масштабное исследования влияния Луны на сон. В результате удалось установить, что во второй половине лунного цикла мужчины спят хуже женщин.

В исследовании приняло участие более 800 респондентов, возрастом от 22 до 80 лет. В ходе наблюдений ученым удалось установить, что в период роста лунного цикла мужчины спали намного хуже. В свою очередь женщины вообще не проявляют какой-либо зависимости от расположения Луны на небосводе. Среди распространенных проблем со сном у мужчин замечено усиленное апноэ и бессонница.

Пока исследователи точно не могут установить причину данного явления. Предполагается, что мужской мозг более чувствителен к окружавшему свету, поэтому ему сложнее расслабиться во время второго лунного цикла. Ученые продолжают изучать данную проблему, чтобы установить истинную причину нарушения сна у сильной половины человечества.

Источник: www.gazeta.ru