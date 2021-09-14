 

Врач предупредила россиян о риске инфаркта из-за бодрящих напитков

14.09.2021, 15:00, Разное
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Употребление энергетиков может привести к ряду негативных последствий, вплоть до летального исхода. Об этом россиян предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, бодрящие напитки представляют особую опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из-за большого содержания сахара, кофеина и ряда вредных пищевых добавок у них может сильно подняться давление. Более того, при этом возрастает риск остановки сердца, инсульта и инфаркта, сообщает телеканал “Царьград”.



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