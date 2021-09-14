Более 2,3 млн человек в Москве на выборах будут голосовать онлайн

Уведомление о включении в список электронных избирателей прошедшим проверку направят в личный кабинет на mos.ru, а также в СМС и по электронной почте.

Проголосовать онлайн можно будет в любое время с 08:00 17 сентября до 20:00 19 сентября. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, перейти в посвященный электронному голосованию раздел портала и нажать на кнопку «Проголосовать».

Для загрузки бюллетеня понадобится ввести код подтверждения из СМС, который можно получить на странице подтверждения участия после нажатия на кнопку «Запросить код подтверждения».

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве будет следить за чистотой и прозрачностью голосования, а специально подготовленный Корпус наблюдателей будет задействован в том числе в работе электронного штаба.

Напомним, электронное голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Москвичи выберут депутатов Госдумы, Мосгордумы, а также муниципальных депутатов в Щукине.

Причем, находиться в столице во время выборов не обязательно – онлайн– голосование доступно из любой точки планеты. Например, космонавт Олег Новицкий намерен сделать свой гражданский выбор прямо с Международной космической станции.