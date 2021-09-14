Мнение: Закадровый голос: как российские журналисты на американские деньги готовят фильм о «русских хакерах»

В распоряжение RT попали документы, связанные с некогда известным репортёром НТВ, экс-сотрудником телеканала «Дождь»* журналистом Андреем Лошаком. Из них следует, что Лошак совместно с американскими специалистами уже несколько месяцев работает над фильмом про «русских хакеров» и «вмешательство» России в президентские выборы в США. Проект финансируется из-за рубежа и, судя по оказавшимся у RT черновым интервью, преследует основную цель — доказать вину Москвы в главном политическом скандале 2016 года. Примечательно, что при этом американские источники создателей ленты указывают не на вину, а, скорее, на беспочвенность обвинений российской стороны. Но участники проекта продолжают настаивать на своём.

Андрей Лошак получил известность как один из «парфёновцев» — журналист «старого НТВ», сегодня он не желает иметь ничего общего с федеральными телеканалами. После ухода с «Дождя»* некоторые СМИ стали называть его независимым журналистом, но попавшие в распоряжение RT документы ставят под сомнение корректность такой формулировки: может ли называться независимым журналист, получающий финансирование из определённого источника?

Согласно документам, имеющимся в распоряжении RT, в период с 2018 по 2019 год на счёт Андрея Лошака поступило 4,3 млн рублей от московского представительства «Радио Свободная Европа»**. На каких условиях получены эти средства, RT установить не удалось, но доподлинно известно, что данная организация является иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в Ньюкасле, США.

Особая тактика

Как стало известно RT, с начала 2020 года Андрей Лошак готовит к выпуску пятисерийный документальный фильм о так называемых русских хакерах и их роли в выборах США 2016 года. По словам источника редакции, основными спонсорами будущего фильма выступают две зарубежные компании: Believe Media, находящаяся в Лос-Анджелесе (США), и The Mill (Великобритания).

Главным получателем траншей от заказчиков выступает российская компания «Стереотактик.ПРО».

Из оказавшихся в распоряжении RT документов следует, что в феврале и марте 2020 года «Стереотактик.ПРО» получила от американской компании транши на общую сумму 6 832 700 рублей. В мае 2021 года от британской компании The Mill была перечислена сумма €56 210.

В расчётных ведомостях организации «Стереотактик.ПРО» Андрей Лошак значится как сценарист проекта. Ежемесячный перевод за услуги по написанию сценария к фильму — 148 860 рублей.

Ответная реакция

В распоряжение RT также попали видеоматериалы, снятые при подготовке к фильму. На них запечатлено несколько часов черновых интервью с неким представителем Секретной службы США Ричардом Ла Тулипом и бывшим журналистом-расследователем The Washington Post Брайаном Кребсом.

Беседа длится долго и часто не клеится. Интервьюер делает акцент на вопросах о доказательствах российского вмешательства в выборы президента США, но всякий раз не получает нужного отклика от спикеров. Так, на вопрос журналиста о политическом вмешательстве в американские выборы Брайан Кребс отвечает, что даже не интересовался такой тематикой.

«Я за этим особо не слежу: Россия понимает, что проникать в сердца и умы людей важнее, чем в компьютерные системы», — отвечает эксперт и тут же добавляет, что у США нет оснований говорить о вмешательстве.

«Власти США ясно дали понять, что не нашли доказательств хакерского вмешательства в выборы», — заявил Кребс.

Человек за кадром, чтобы хоть как-то вернуть беседу к «русскому вопросу» о вмешательстве, замечает, что в России за расследование о хакерской группе Evil Corp журналисты могут подвергнуться преследованию. В свою очередь, эксперт называет костяк хакерской группировки украинским.

Интервьюер:

— Поговорим теперь об Evil Corp. Вы давно следите за деятельностью этой группы хакеров. Что можете о них рассказать?

Брайан Кребс:

— Все участники Evil Corp, которые попадали в моё поле зрения, были на Украине. Пять-шесть из них были задержаны в 2011 или 2012 году в рамках расследования. В Evil Corp был хакер под ником «Танк» — внук или крестник кого-то из высокопоставленных политиков региона Украины. Тоже был задержан, но потом довольно быстро отпущен. Он продолжает работать в сфере киберпреступности, но вкладывает доходы от этой деятельности в украинские предприятия местного уровня — легализует свои доходы.

Интервьюер:

— Evil Corp — это же группа российских граждан? Сейчас они базируются в России?

Брайан Кребс:

— Не уверен, что так и есть. Да, там есть россияне, работающие в России. Я три-четыре года просматривал их переписку в Jabber — приватные беседы пары десятков хакеров. Там они обсуждали и свою работу, и личную жизнь. Было видно, что они работали с людьми из России, Великобритании, Северной Европы — вряд ли это был чисто российский клуб. Я бы удивился, если бы те люди с Украины не были к нему причастны.

Расплывчатые формулировки

В беседе с представителем Секретной службы интервьюер также постоянно пытается выяснить, сколько на самом деле «русских хакеров» вмешивались в политическую жизнь США, но получает расплывчатые ответы только о русскоязычных представителях интернет-преступности.

В настоящий момент работа над фильмом о «русских хакерах» должна была уже завершиться. Из расчётных документов «Стереотактик.ПРО» следует, что последний транш выплат работникам был сделан в апреле 2021 года.

Предварительная дата выхода документального проекта назначена на осень — в преддверии единого дня голосования в России.

Свою карьеру на телевидении Андрей Лошак начал в 1990-х в должности администратора в программе Леонида Парфёнова «Намедни».

До 2010 года на НТВ успел сменить несколько должностей: корреспондента, автора программы «Профессия — репортёр», а также шеф-редактора и сценариста ток-шоу «Про это».

С 2013 по 2015 год Лошак работает журналистом на телеканале «Дождь». Снял для канала несколько документальных проектов.

Лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший телерепортёр» и премии «Лавровая ветвь» за «Лучший документальный сериал» — «Путешествие из Петербурга в Москву: особый путь».

В 2015-м Андрей Лошак около года занимал должность главного редактора информационного портала «Такие дела».

В настоящее время не является сотрудником какого-либо российского СМИ, занимается частными проектами.

* Общество с ограниченной ответственностью «Телеканал «Дождь» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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