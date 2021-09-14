Уксусная вода, стекло вместо пластика: как сохранить свежесть продуктов и уменьшить пищевые отходы

У Эми Линн Кросс из Вашингтона, США, большая семья: она, муж и шестеро детей. Закупкой продуктов и приготовлением еды занимается она сама. И тратит на это минимум времени. В магазин ездит только один раз в три недели. В другое время больше ничего не покупает – им всего хватает. Как хранить продукты в свежем виде так долго?Эми готовит еду на семь человек и тратит примерно 275 долларов (20 057 рублей) каждые три недели благодаря грамотному планированию. Она использует такие приемы, как замачивание свежих продуктов в уксусной воде, приготовление полуфабрикатов, использование морозильной камеры и стеклянную тару. Начните экономить Год назад у них сломался холодильник и пришлось покупать новый. Чтобы выбрать качественную технику, пришлось пересмотреть семейный бюджет. До этого они ходили в магазин ежедневно, тратили много на еду, часть из которой портилась и отправлялась в мусорный бак.window.Ya.adfoxCode.create({ownerId:264496,containerId:”adfox_159487332569788321″,params:{p1:”clqta”,p2:”fvej”}});Они организовали кладовку для длительного хранения продуктов и купили морозильную камеру. Органика в приоритете “Я выросла на ферме, свежие овощи и фрукты были на столе круглый год – выручали свой сад и огород. – вспоминает Эми. – Переезд в город не изменил моих взглядов. Я так же тщательно выбирала продукты при покупке, основываясь на безопасности и полезности”.Эми сосредоточила свое внимание на покупке свежих сезонных овощей и фруктов, приучив семью есть только экологически чистые продукты. Каждый из них обращает внимание на качество того, что ест.”Я покупаю сезонные органические продукты, промываю их в уксусной воде и оставляю до полного высыхания, прежде чем убрать на хранение. Мытье в уксусной воде убивает споры плесени. На дно контейнера с ягодами и зеленью я кладу бумажное полотенце, чтобы собрать излишнюю влагу. Качество тары Продукты Эми хранит в керамических или стеклянных контейнерах с герметичными крышками.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь”С тех пор, как мы перешли на стеклянную тару вместо пластмассы, я заметила, что все сохраняется намного дольше. Количество пищевых отходов сократилось до минимума.Для зелени также есть свой секрет: “Спаржу и зеленый лук я храню в воде, как цветы, и меняю воду каждые несколько дней”, – делится она.Замачивает свежие продукты в уксусе и сушит их в течение четырех – пяти часов, прежде чем они попадут в холодильник. Грамотное планирование Она не тратит целую вечность на планирование покупок. Может, пять минут в неделю. Покупает одни и те же основные продукты, поэтому всегда знает, что есть в запасе. Например, в морозильной камере у нее запас мяса на целый год.Каждые пару дней она инспектирует запасы и составляет план того, что нужно израсходовать в первую очередь или поменять форму хранения.”Каждые 2 дня я заглядываю в холодильник и смотрю, не пора ли что-то съесть пораньше. Вот, например, перец уже начал морщиться. Я отмечаю, что на ужин приготовлю что-нибудь из него, овощное рагу или пиццу”.Закупка еды большими партиями”Изменив привычку ходить по магазинам каждый день, – говорит Эми, – я избавилась от спонтанных покупок, перестала бездумно складывать в тележку все, что попадется на глаза. Список покупок я пишу заранее, дома, чтобы купить именно то, что действительно необходимо.Покупаю говядину и экологически чистую курицу/свинину не в супермаркете, а у фермеров. Смогла выбрать постоянных продавцов, предварительно изучив, как и где выращивают скот, чем кормят.Если в моем списке есть что-то из того, что можно хранить в морозильной камере, я стараюсь покупать годовое количество за один раз. Это не только удобно, но и экономно.Например, недавно купила 6 л меда. Это один из продуктов, срок годности которых практически не истекает.Каждые три недели я трачу около часа на покупки и выбираю магазины, которые находятся в 20 – 30 минутах езды. Это позволяет и на бензине сэкономить.Вернувшись домой, трачу около часа на мытье продуктов, затем выкладываю сушиться на три – пять часов и убираю в кладовку или морозилку”.

Минимум времени на приготовление еды

Не нужно готовить каждый день. Достаточно раз в месяц посвящать пару часов подготовке еды на ближайшее время. Эми готовит небольшими порциями, но впрок. Например, в холодильнике у нее готовая еда на 1 – 2 приема, остальное – в морозилке: “Я готовлю не более 2 раз в неделю. У меня всегда есть запас блюд, которые я могу достать из морозилки, сэкономив время и силы вечером после работы. Попробуйте, ведь так гораздо проще!”

Правильная тара

Покупка стеклянной тары – дорогое удовольствие, но не обязательно покупать много. Начните с 1 – 2 контейнеров.Их можно использовать в течение многих лет, они экологичнее пластика.