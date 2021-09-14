Когда душа грустит, нужно обратиться к Богу. Какие слова стоит прочитать скорбящим

Все проходят через жизненные трудности и испытания, когда их душа грустит, страдает, не может найти утешения. Это довольно мучительно и больно. Ведь душевная рана намного больнее, нежели физическая. Да и не каждый умеет с ней справляться. Одни начинают вести безнравственный образ жизни. Другие находят утешение в работе, своем хобби, какой-либо деятельности. Третьи – в близких людях, семье. Четвертые вообще игнорируют душевную боль, грусть, скорбь и просто продолжают дальше жить, но как итог заканчивают свою жизнь радикально либо заболевают страшными болезнями. Так не должно быть.

Что же тогда необходимо делать? Как избавиться от душевной раны? Именно об этом и пойдет речь в данной статье.

Духовный мир

Душа и духовность взаимосвязаны между собой. Когда нет духовного развития у человека, он деградирует, не умеет бороться с душевной болью и, соответственно, всю жизнь так и живет с ней. Да, со временем боль притупляется, но отношение к жизни меняется в негативную сторону. Человек становится более озлобленным, эгоистичным, взаимодействует с людьми без любви, видит мало чего хорошего в жизни.

Существует только один способ, чтобы принять происшедшее, отнестись к этому благоразумно и не измениться в худшую сторону. И это обращение к Богу в молитве.

Ведь только через Бога мы приобретаем любовь, мир, спокойствие и душевную гармонию. А молитва – это разговор с Богом. Разговаривая с ним от чистого сердца, мы получаем ответ, откровение, помощь. Бог посылает нам необходимых людей для утешения, меняется наше мировоззрение, и таким способом наши действия становятся более благоразумными, мы прекращаем относиться ко всему с негативом, сердце наполняется любовью и смирением.

Помимо этого, не нужно игнорировать и помощь психотерапевтов (в том случае, когда тяжело самостоятельно справиться с депрессивным состоянием). Медикаментозное лечение + психологические сеансы с врачом + молитва – это наилучший способ избежать депрессии.

Молитва во избежание скорби и душевных страданий

Вас, святыя мученицы, Веро, Надеждо и Любы, славим, величаем и ублажаем, купно с мудрою материю Софиею, ейже покланяемся, яко образ богомудраго попечения являющей. Умоли, святая Веро, Творца видимых и невидимых, да веру крепку, неблазненну и нерушиму подаст нам. Ходатайствуй, святая Надеждо, пред Господом Иисусом за нас грешных, да упование на благая Своя не отженет от нас, и от всякия скорби и нужды да избавит ны. Исповеждь, святая Любы, Духу истины, Утешителю, напасти и печали наша, да Той свыше сладость небесную низпослет душам нашим. Помозите убо в бедах наших, святыя мученицы, и, купно с мудрою материю вашею Софиею, молите Господа Бога, да сохранит под покровом Своим Церковь Свою Святую. Такожде и о всех нас вашего теплаго предстательства пред Богом усердно молим, да купно с вами и со всеми святыми превознесем и препославим пресвятое и великое имя Отца и Сына и Святаго Духа Бога, предвечнаго Владыки и благих Содетеля, ныне и присно и во веки веков. Аминь.