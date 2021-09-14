Зеленский в интервью CNN – США уделяют Украине приоритетное внимание — но Киев ждёт от Вашингтона действий

США уделяют Украине приоритетное внимание, однако Киев всё же ожидает от Вашингтона не только дипломатической, но и реальной поддержки, заявил в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский. При этом украинский лидер отметил, что вопрос о вступлении Киева в НАТО решается не только Байденом, однако само обсуждение этой темы призвано подать определённый сигнал Европе.

Глава Совета безопасности РФ Николай Патрушев сделал недвусмысленное заявление: Украине стоит посмотреть на то, чего Вашингтон добился в Кабуле. По его словам, они бросили Кабул так же, как бросят и Киев.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: В 2014 году — да простят нас партнёры в США и ЕС — мы сперва оказались в той ситуации, в которой оказались. Со стороны РФ последовала эскалация, наши территории оккупировали. Никто не встал с нами плечом к плечу. Не было никакой военной техники, помимо той, которой мы располагали на тот момент. Не было и других войск, только украинские граждане. И, следовательно, пришла волна добровольцев — добровольческие батальоны. Это были люди, которые объединились, проявили гражданскую инициативу, чтобы защитить свою страну. Никого другого не было. Так что ни за четыре дня, ни даже за восемь лет РФ захватить нас не удалось.

А ведь РФ — это не армия «Талибана»*. Это одна из самых мощных армий в мире. Поэтому мы, как мне кажется, встали на защиту нашей государственности. Поэтому мы, как мне кажется, настолько независимы от любой экономики, насколько это возможно.

Как я говорил президенту Байдену, частично речь шла о возможном уходе с Украины… Что это значит — уйти с Украины? Напротив, здесь всё совсем наоборот. США должны усилить своё присутствие на Украине. Я очень рад, что мы провели эту весьма яркую встречу на высоком уровне с США; мы её ждали с большим нетерпением. И тот факт, что мы находимся в списке приоритетных стран, с лидерами которых встречается Байден, означает, что США уделяют нам приоритетное внимание, и мы за это благодарны. Это важный сигнал. Однако мы ожидаем, что за этим сигналом будут стоять действия.

Когда вы были в Овальном кабинете, вы попросили президента Байдена, чтобы Украину приняли в НАТО. Он согласился?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Да, спросил, и очень прямо. (Переходит на английский.) Я спросил президента Байдена, напрямую: «А что насчёт НАТО? Что насчёт Украины? Что насчёт нашего членства в НАТО, и — очень прямо — когда нас смогут принять?»

И что он ответил?

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Он заявил — насколько я помню, не дословно, конечно, основная суть его речи сводится к следующему. И это была именно речь, а не пара фраз, потому что мы обсуждали эту тему минут 20-30. Обсуждали альянс и членство в НАТО. Он сказал: «Я считаю, что вы должны быть там, но решение здесь принимаю не только я». Кажется, подобную риторику я слышал от него перед встречей. И мне кажется, что на данный момент он прав. Для США, для их мощи сложилось не слишком приятное положение. Прошу прощения, это моё личное мнение. Просто мнение. Но это правда: здесь учитываются предложения и позиции ряда крупных стран Европы.

Но я знаю — и я заявил ему это, — что да, господин президент, вы правы. Однако при условии его решения на этот счёт путь к НАТО будет короче, более прозрачным и очевидным для нас, для Украины. Я уверен в этом.

Значит, вы думаете?..

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: США всегда посылают сигнал Европе, как мне кажется. И если мы не понимаем, на кого рассчитан этот сигнал — будь то завтра или послезавтра, — то послание идёт именно таким путём и именно по такому адресу.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2021 года.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.