 

France 24 – чистая красота без глубокого смысла — парижскую Триумфальную арку обернули в ткань по проекту Христо

14.09.2021, 14:42, Новости дня
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В Париже завершилась установка работы художника Христо «Триумфальная арка. В обёртке» — монумент был полностью укутан в серебристую ткань. Как отмечается в репортаже France 24, хотя сам Христо не дожил до реализации своего проекта, удивительная инсталляция уже успела произвести впечатление на тех, кто наблюдал за её созданием.

В воскресенье Триумфальная арка получила новый наряд — монумент облачился во множество метров сверкающей серебристой ткани из переработанных материалов. В таком виде он пробудет лишь 20 дней. 

Чтобы «одеть» знаменитый памятник, на него забрались несколько бригад альпинистов. Они и развернули в общей сложности 25 тысяч квадратных метров полотна. Работы начались рано утром в субботу — именно тогда первый огромный рулон ткани опустили на вершину памятника. Затем на арку доставили ещё 17 таких рулонов; некоторые из них весили больше тонны. К счастью, утро в Париже выдалось ясным, и условия работы альпинисты получили хорошие — а кроме того, они смогли насладиться отличными видами. 

АЛЬПИНИСТ: Да, объекты мы видали и похуже. А тут условия замечательные, есть всё, что нужно. Волшебно! 

На самом деле обёртывание памятника — это арт-инсталляция, которую придумал художник Христо. К сожалению, сам он увидеть воплощение своей идеи не сможет, поскольку скончался в прошлом году. Но сегодня реализацией проекта руководит его племянник. 

ВЛАДИМИР ЯВАШЕВ, племянник Христо: Работы у нас сейчас много, поэтому думать о чувствах пока некогда. 

Проект обошёлся в солидную сумму — 14 миллионов евро. Средства были в полном объёме предоставлены администраторами, управляющими имуществом Христо; собрали их, продав ряд его работ. 

ТУРИСТКА: Надеюсь, что, когда всё доделают, будет очень красиво. Всё-таки 14 миллионов евро! 

ПАРИЖАНКА: Всё-таки это заставляет гордиться Францией — можем ещё удивительные вещи делать! 

Слишком глубокий смысл в свои работы Христо не вкладывал — он искал лишь красоту. Но теперь его идея обёрнутой Триумфальной арки живёт не только на страницах его записных книжек — она воплотилась и по-настоящему. 

Дата выхода в эфир 13 сентября 2021 года.



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