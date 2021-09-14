 

Мельник заявил, что его зарплата как главы БЭБ составит около 120–130 тыс. грн в месяц

14.09.2021, 14:39, Новости дня
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“Моя личная зарплата составит более 120–130 тыс. грн в месяц. Была четкая задача – премии руководителям не закладывать”, – добавил Мельник.

Он также отметил, что считает реалистичным запустить новый орган к концу ноября. Мельник пояснил, что для запуска БЭБ необходимо обеспечить как минимум 30% сотрудников. В частности, на первом этапе нужно набрать 210 штатных сотрудников в центральный аппарат –  по 10–20 специалистов для каждого направления.

Мельник выиграл конкурс и был назначен на должность главы Бюро экономической безопасности 20 августа. При этом в интервью в начале сентября он говорил, что сейчас его зарплата составляет около 40 тыс. грн.

В декларации, которую Мельник подавал весной 2021 года еще как глава ГФС, есть квартиры в Киеве за более 1 млн грн, в Турции – за более 2 млн грн, в Ирпене, а также в элитном районе Одессы – за 1,1 млн грн, что, по данным расследования “Схем”, вдвое дешевле рыночной стоимости. В декларации также можно увидеть охотничье ружье за 168 тыс. грн. и автомобиль Land Rover. Сам Мельник это имущество при зарплатах госслужащего объяснял тем, что они с женой “живут экономно”.

Контекст:

Закон о создании БЭБ Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4 тыс. человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование прошли 12 кандидатов. В заключительный этап конкурса попали три кандидата: Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

По закону, работу бюро должны запустить, а ГФС ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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