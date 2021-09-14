 

Президент Чехии Земан попал в больницу

14.09.2021, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чешский президент прибыл в больницу после 11.00. Вместе с Земаном в медицинское учреждение приехала его жена Ивана. По данным издания, госпитализация президента Чехии может быть длительной.

Пресс-секретарь больницы Итка Зинке подтвердила факт госпитализации президента, но не предоставила более подробную информацию.

Контекст:

Земан долгое время лечился от стопной невропатии, из-за которой ходит с тростью, и диабета. В прошлом году во время падения он сломал руку. Его выписали из больницы в конце августа прошлого года после успешной операции на руке.

В апреле этого года стало известно, что из-за проблем с ногами Земан вынужден начать пользоваться инвалидной коляской.

Земан стал президентом Чехии в 2013 году. В 2018-м его избрали на второй срок.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.06 / Число случаев коронавируса в мире достигло 180,8 млн

16.07 / Экс-нардеп Пресман пошел на сделку в деле о незаконном получении компенсации за жилье, ему вынесли приговор

03.12 / Медицина в Украине никогда не была бесплатной, это лишь декларация – замминистра Микичак

21.12 / Новый кроссовер Jeep Cherokee покинул российский авторынок

31.05 / Котлета “По-киевски”: история и рецепт блюда

05.08 / Стало известно о полном отказе РВСН от МБР «Тополь» в 2024 году

15.05 / Задержанный за взятку сын экс-главы Мордовии Меркушкина арестован на два месяца

26.02 / Крупные учения стартовали на Курилах

11.02 / Санду повторно выдвинула в премьеры Молдавии отвергнутую парламентом Гаврилицу

29.10 / В Офисе президента заявили о возможной замене судей Конституционного Суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика