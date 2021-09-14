Президент Чехии Земан попал в больницу

Чешский президент прибыл в больницу после 11.00. Вместе с Земаном в медицинское учреждение приехала его жена Ивана. По данным издания, госпитализация президента Чехии может быть длительной.

Пресс-секретарь больницы Итка Зинке подтвердила факт госпитализации президента, но не предоставила более подробную информацию.

Контекст:

Земан долгое время лечился от стопной невропатии, из-за которой ходит с тростью, и диабета. В прошлом году во время падения он сломал руку. Его выписали из больницы в конце августа прошлого года после успешной операции на руке.

В апреле этого года стало известно, что из-за проблем с ногами Земан вынужден начать пользоваться инвалидной коляской.

Земан стал президентом Чехии в 2013 году. В 2018-м его избрали на второй срок.

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