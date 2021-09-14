 

“Нереально красивая”. Санина засветила голые бедра в люксе с золотым краном

14.09.2021, 14:38, Новости дня
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Певица позирует в кадре в одной футболке, сидя на краю ванной с золотым краном.

“Тяжелый отельный люкс. Концертный тур прекрасно смешивается с гастротуром и отельным туризмом”, – подписала она снимок. 

“Нереально красивая”, – оценили селфи певицы ее поклонники.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия – Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают шестилетнего сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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