Суд вернул Киеву земли заповедника на Жуковом острове, которые бесплатно отдали под застройку – прокуратура

Экологическая прокуратура обратилась в суд с иском к физлицу, которое бесплатно получило эти земли стоимостью свыше 9,5 млн грн для застройки. По закону, на этих землях, имеющих особое природоохранное и историко-культурное значение, запрещена любая деятельность, которая негативно влияет на их состояние.

Голосеевский суд Киева отказал прокуратуре, но апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул участки Киеву.

В Офисе генпрокурора отметили, что Жуков остров – одна из самых больших заповедных зон столицы, где проживает множество представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.

Контекст:

В январе 2020 года журналисты Bihus.Info сообщили, что земли на Жуковом острове бесплатно получил кооператив “Совские пруды” бывшего замглавы КГГА, гендиректора аэропорта “Борисполь” Павла Рябикина. Также кооператив получил у департамента градостроительства и архитектуры КГГА документацию на застройку. “В потенциальном проекте – два гигантских дворца с собственными причалами и закрытая база отдыха”, – говорилось в сюжете.

Департамент земельных ресурсов КГГА тогда просил полицию проверить законность отвода земель.

Это не первая подобная ситуация на Жуковом острове – в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева постановил вернуть в коммунальную собственность 75 га земель на территории ландшафтного заказника местного значения “Остров Жуков”, которые были незаконно переданы обслуживающему кооперативу “Котмист”. Действия начальника Главного управления земельных ресурсов Киева в связи с этим расследовала прокуратура.

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