 

Суд вернул Киеву земли заповедника на Жуковом острове, которые бесплатно отдали под застройку – прокуратура

14.09.2021, 14:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экологическая прокуратура обратилась в суд с иском к физлицу, которое бесплатно получило эти земли стоимостью свыше 9,5 млн грн для застройки. По закону, на этих землях, имеющих особое природоохранное и историко-культурное значение, запрещена любая деятельность, которая негативно влияет на их состояние.

Голосеевский суд Киева отказал прокуратуре, но апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вернул участки Киеву.

В Офисе генпрокурора отметили, что Жуков остров – одна из самых больших заповедных зон столицы, где проживает множество представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.

Контекст:

В январе 2020 года журналисты Bihus.Info сообщили, что земли на Жуковом острове бесплатно получил кооператив “Совские пруды” бывшего замглавы КГГА, гендиректора аэропорта “Борисполь” Павла Рябикина. Также кооператив получил у департамента градостроительства и архитектуры КГГА документацию на застройку. “В потенциальном проекте – два гигантских дворца с собственными причалами и закрытая база отдыха”, – говорилось в сюжете.

Департамент земельных ресурсов КГГА тогда просил полицию проверить законность отвода земель.

Это не первая подобная ситуация на Жуковом острове – в декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева постановил вернуть в коммунальную собственность 75 га земель на территории ландшафтного заказника местного значения “Остров Жуков”, которые были незаконно переданы обслуживающему кооперативу “Котмист”. Действия начальника Главного управления земельных ресурсов Киева в связи с этим расследовала прокуратура.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / Замглавы МИД Польши – суверенитет Белоруссии уважаем, но хотим видеть там честные и прозрачные выборы

26.02 / В МИД Украины напомнили о репрессиях, колонизации и милитаризации украинского Крыма

27.08 / Американцы обвинили Трампа в инциденте с участием военных РФ и США в Сирии

28.09 / Эксперт: Студенческий спорт становится социальным лифтом для молодежи

24.08 / Боррель – у Евросоюза нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину

06.01 / Тело второго погибшего извлечено из-под завалов в шахтах на Камчатке

15.02 / Россия одобрила военный переворот в Мьянме

27.06 / Активистка антиядерного движения перешла на сторону атомной энергетики

17.07 / Стало известно о планах Британии развернуть тайную спецоперацию против России

01.09 / Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика