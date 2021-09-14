Откусившего ухо коллеге на корпоративе жителя Курска отдали под суд

Житель Курска, откусивший коллеге ухо в ходе драки на корпоративе, предстанет перед судом, сообщили в управлении МВД по региону.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что «во время корпоратива коммерческой организации между коллегами возник конфликт», тогда «двое мужчин отошли в сторону, чтобы высказать свои аргументы», однако «словесная перепалка переросла в драку, и обвиняемый откусил оппоненту ухо».

Потерпевший обратился за помощью к медикам, по факту произошедшего было начато следствие. Судебно-медицинская экспертиза установила, что пострадавшему нанесен тяжкий вред здоровью, так как «увечья не подлежат восстановлению», хотя мужчине и удалось сохранить слух.

«Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело в скором времени будет передано в суд. Тогда же будет решаться вопрос о возмещении материального и морального ущерба пострадавшему», – информирует УМВД.

Фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Москве посетителю магазина откусили ухо.