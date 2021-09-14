«Непризнанных» прокатят на «каруселях»

В Ростовской области организовали почти сотню участков для голосования бездомных, а также жителей «ДНР» и «ЛНР». Под фальсификации?

Официальная цель — обеспечить избирательное право гражданам РФ из непризнанных «ДНР» и «ЛНР». Экспертов беспокоит, что это создает идеальные условия для организации «каруселей».

Голосование лиц без регистрации и до 2019 года было проблемным элементом в организации избирательного процесса. По идее, такие граждане могли явиться на специально отведенный для этого участок — обычно один на муниципалитет, и там опустить бюллетень в урну. Но в силу отсутствия единой базы таких избирателей, возникал соблазн использовать их для организации так называемых каруселей. Председатель общественной организации «Союз общественных инициатив» Татьяна Крашенникова, которая занимается обучением наблюдателей, говорит, что отслеживание «автобусов с бомжами» — важная часть их семинаров.

— Особенно на региональных выборах это часто встречается: колесят из одного муниципалитета в другой, получают бюллетени, голосуют.

Проконтролировать и пресечь это сложно. «Радовало» лишь то, что таких людей было немного, — говорит активистка.

Все изменилось в 2019 году, когда в соседних с Ростовской Донецкой и Луганской областях Украины жители непризнанных «ДНР» и «ЛНР» начали массово получать российские паспорта. По данным депутата Госдумы Виктора Водолацкого, по состоянию на июль 2021 года таких паспортов в «республиках» выдано более 600 тысяч.

Фото: Александр Река / ТАСС

Для участия в референдуме по внесению поправок к Конституции летом 2020 года на границе Украины и Ростовской области было открыто 12 избирательных участков. Официальных данных о том, сколько жителей «ДНР» и «ЛНР» там проголосовало, нет. Военный журналист Александр Сладков, который следил за ходом голосования, в своем телеграм-канале назвал цифру 12 507 человек.

В этом году власти существенно расширили возможности для волеизъявления новоиспеченных граждан. Для них в Ростовской области открыт 91 избирательный участок. Ведь подавляющее большинство таких жителей не имеют регистрации на территории РФ. Более того: до недавнего времени у них не было свидельств социального страхования (СНИЛС). С лета этого года в «республиках» открыты специальные консультационные центры, где гражданам помогают оформить СНИЛС, их выдачей активно занимаются МФЦ Таганрога, Каменска-Шахтинского, Новошахтинска и российского Донецка. СНИЛС позволяет зарегистрироваться на портале Госуслуг и начиная с 17 сентября голосовать дистанционно. Большинство россиян из непризнанных республик, видимо, намерены голосовать именно дистанционно. По данным «минюста Донецкой Народной Республики», в «ДНР» открыто 255 участков; в «ЛНР» — 140.

«Инфоцентры оборудованы точками Wi-Fi и компьютерной техникой, благодаря чему каждый житель после консультации сможет подать заявление на участие в дистанционном голосовании», — говорится в сообщении общественного движения «Мир Луганщине», которое занимается организацией процесса.

В избиркоме Ростовской области напоминают, что избирательное право граждан, не имеющих регистрации, обеспечено федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме жителей РФ», а сам процесс не содержит никаких рисков. Голосовать жители «ЛНР/ДНР» смогут только по федеральному списку партий.

— При осуществлении голосования избирателя, не имеющего регистрации, информация об этом оперативно передается во все территориальные избирательные комиссии Ростовской области. ТИК в свою очередь информируют об этом участковые комиссии вверенной им территории, — объясняют в пресс-службе областного избиркома, не уточняя деталей.

Но именно в деталях скрыта лазейка, позволяющая организовать на территории Ростовской области беспрецедентные по масштабу фальсификации, считают эксперты.

— Должно быть как? Каждый такой избиратель приходит в участковую комиссию и пишет заявление. Далее это заявление передается в Территориальную избирательную комиссию, которая вводит его в систему ГАС «Выборы». Там в специально сформированных списках ставится отметка, что он проголосовал на этом участке. Далее ТИК направляет избирательной комиссии письменное разрешение выдать такому избирателю бюллетень для голосования. Вся процедура может занять до двух часов, — объясняет Татьяна Крашенникова.

Но при этом ничто не может помешать участковым комиссиям выдавать голосующим бюллетени без регистрации, просто внося их имена в книги учета избирателей. Бюллетени будут опущены в урну, результаты выборов учтены, физическое сличение тысяч фамилий может занять месяцы.

— Если будет соблюдаться обязательная процедура подачи заявления и учет через систему ГАС «Выборы», то, разумеется, никакого многократного голосования быть не может. Если же это будет просто «проверка по звонку», то такое «незнание закона» может серьезно отразиться на результатах выборов, — считает Крашенникова, отмечая низкий уровень подготовки и членов избирательных комиссий, и наблюдателей, которые могут не знать о требованиях закона к организации голосования лиц без регистрации.

Фото: AP Photo / Alexei Alexandrov / ТАСС

Кандидат в депутаты от партии «Новые люди» в Ростовской области Александр Хуруджи считает, что массовая организация участков для голосования лиц без регистрации дискредитирует и процесс голосования в Ростовской области, и его результаты.

— Это и раньше было проблемой, насколько я помню, — говорит он, имея в виду участие в выборах лиц без определенного места жительства. — А сейчас, когда и лиц без регистрации в Ростовской области благодаря соседству с «ДНР» и «ЛНР» сотни тысяч, и голосование идет не один день, а три — все это очень снижает доверие избирателей к ходу и результатам выборов. Предложенная избиркомом система контроля не выдерживает никакой критики. Кто там будет ночью 19 сентября собирать все книги учета избирателей с 91-го участка, сличать вручную фамилии, выявляя нарушителей? Опасаюсь ли я, что кто-то займется организацией таких «каруселей»? Да, опасаюсь. Я считаю, что у партии власти в Ростовской области позиции аховые, в честной борьбе ей будет крайне сложно победить.

«Что касается жителей «ДНР/ЛНР», гипотетически, да, человек может в один день проголосовать на нескольких участках, — цитирует ответ председателя Избиркома Ростовской области Андрея Бурова ростовский сайт «Голос». — Но единая база есть, к концу дня такой избиратель будет обязательно вычислен… Важный момент: они не могут голосовать за одномандатников».

По данным областного избиркома на 1 июля 2016 года, во время выборов в Госдуму 7-го созыва в Ростовской области было зарегистрировано 3 256 560 избирателей.

На избирательные участки тогда явилось меньше половины, а за «Единую Россию» проголосовало чуть более 900 000 человек.

В 2020 году на выборах губернатора области, который одновременно является лидером списка донских «единороссов», проголосовало 899 220 человек. По состоянию на 1 июля с.г. избирателей в Ростовской области стало на 74 тысячи меньше.

— Если фальсификации будут допущены, то с такой поддержкой «ДНР» и «ЛНР» победитель получит как минимум плюс 200 тысяч, что заметно скажется на результате в Ростовской области, — считает Александр Хуруджи.

Елена Романова, Собкор «Новой»

—