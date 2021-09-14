Мнение: Главные интриги выборов



Кандидат в губернаторы Хабаровского края Марина Ким

Кремль, а точнее правящая ОПГ, изо всех стараются сделать вид, что выборы в предстоящий Единый День Голосования (ЕДГ, который внезапно превратился в из одного дня в три, то есть стал чем-то типа троицы – день, единый в трех днях) носят абсолютно скучный и обыденный характер, и там всё про всё и всех известно заранее, расходимся, граждане, расходимся, ничего интересного! Однако все это, как говорят англичане, wishful thinking; на деле же исход выборов впервые за долгие годы не вполне предсказуем, и в данном голосовании скрыто довольно много занятных интриг. Надо ведь еще иметь в виду, что голосованием в ГД всё не ограничивается, будут и региональные, и местные выборы, и там тоже не все ясно…

1. Первая и главная интрига – это, конечно, противостояние Единой России и КПРФ. Несмотря на благостные реляции “социологов” (ВЦИОМ даже заставили в канун голосования, 10 сентября, выкатить “прогноз”, согласно которому ЕР безоговорочно лидирует, а у КПРФ с трудом наскребается 20%), в реальности рейтинг красных комми непрерывно растет последние 2 месяца, и, похоже, на сегодня превышает рейтинг ЕдРа примерно вдвое.

Вопрос в данном случае лишь в одном – до какой степени Администрации Президента (АП, в просторечии “Аптеке”) удастся фальсифицировать итоги голосования во всероссийском масштабе, руками послушных губернаторов (не забываем, что в системе российского госуправления фальсификация выборов является важнейшей, ключевой задачей губернаторов на местах). Вроде бы ничто не должно помешать сделать то же самое, что и год назад на “референдуме” – то есть полностью нарисовать результаты, даже не снисходя до каких-то подсчетов; однако есть твердое ощущение, что “нонеча не то что давеча”, и, возможно, в этот раз все не сможет пройти до такой степени гладко.

Причины лидерства КПРФ достаточно очевидны: сила коммунистов – это слабость ЕР, прежде всего идейная. Полнейшая идеологическая пустота ЕдРа перешла в этот раз уже на некий качественный уровень, и, в общем, стало очевидно, что ЕР по отношению к КПРФ – всего лишь неудачный клон, своего рода “компартия на минималках”. НИКАКИХ идейных отличий от коммунистов у ЕдРа нет, в программе ЕР мы не найдем ничего ни про защиту частной собственности, ни про (тем более) демократию, ни (уж совсем дикость) про свободу, независимый суд и прочий по нынешним временам экстремизм. Зато найдем в изобилии всяких “трудящихся”, “единство партии и народа”, “не болтай, иди работай, солнце еще высоко”, любезный сердцу всякого комми оголтелый милитаризм, ненависть к Западу, “мы в кольце врагов” и прочее в том же духе.

Словом – как-то вдруг стало ясно, что “партия власти” – не более чем копия, а то и пародия на КПРФ, и народ, по здравому размышлению, предпочитает, раз уже есть выбор, голосовать за оригинал. Хотя бывший “главный идеолог” ЕР А.Чадаев пошел дальше и на днях и вовсе заявил, что “сегодня все партии, включая ЕР, являются спойлерами КПРФ”. Блестящее замечание. Вот и поглядим, как отлаженная машина фальсификаций будет в этот раз бороться с двукратным перевесом “красной машины”.

2. Второй занятной интригой я бы назвал исход выборов губернатора в Хабаровском крае. Там, как я уже писал, Кремль сделал всё, чтобы жителям было буквально некого выбирать, кроме и.о. губернатора Дегтярева от ЛДПР. При отборе кандидатов они зарубили всех (включая выдвиженца от КПРФ Петра Перевезенцева), и оставили, как они считали, принципиально неизбираемых персонажей: бабу-кореянку, азербайджанца Мамед-оглы и все в таком духе. Если учесть, что выборы будут признаны состоявшимися даже в том случае, если на них придет 5% жителей – вроде бы Дегтяреву нечего опасаться.

Однако нет – Дегтярев пребывает в перманентной истерике, поскольку даже при своей тупости знает – его НЕ ХОТЯТ. Та самая кореянка – Марина Ким – хоть ей и запретили (!) вести кампанию, уже стала обгонять его в рейтингах. Недавно прошел слух, что Ким, как “опасного противника”, будут в Хабаровске снимать с выборов! Но даже если ее снимут (что, конечно, будет совсем позор) – принцип “за любого, но не Дегтярева” у жителей края останется. Видимо, Мамед-оглы надо приготовиться и уже учить губернаторскую присягу…

3. Третья интересная интрига – пройдут ли “Новые люди”. Изначально, по слухам, у этого детища Кириенки шансов не было. АП ее придумала, чтобы “разбавить протестный электорат” и дать ему какую-то игрушку поиграться – но весной натолкнулось на реакцию “папы” (так в коридорах Кремля кличут пана Вольдемара) – Вольдемар с годами становится все более консервативным. Якобы “папа” на каком-то установочном совещании на вопрос, сколько все ж партий будет в новой Думе, недовольно спросил – “А сколько было?” И получив ответ, что “было четыре”, пробурчал что-то в духе “Ну вот пусть те же и будут, не надо нам экспериментов”. Так что на “Новых людях” поставили крест…

Но, увидев резкий взлет КПРФ и вообще то, что вся “спокойная” концепция кампании летит к черту – в Кремле, похоже, опять передумали, по принципу “не до жиру, быть бы живу”. И – решили все-таки дать “Новым людям” зеленый свет – для разбавления бульона “новой оппозиции”, который обещает быть очень уж густым. Тем более, что “справедливороссы” хромают на обе ноги и в Думу могут вообще не попасть.

4. Вот, кстати, еще одна интрига – попадут ли в Думу “эсеры”, “усиленные” в этот раз целым Захаром Прилепиным. По регионам, которые я мерял, эсеры не проходили никуда; но где-то же есть у них и “сильные” регионы, например, Астрахань. Может, вытянут? Вообще, прежде не было бы и вопроса о судьбах СР – им бы, как и всегда, накидали сколько надо по указанию из “аптеки” (СР – это партия-инвалид уже лет 5-6). Но в этот раз проваливается с треском уже сама ЕР – значит, кидать будут ей,и вполне возможно, что в такой ситуации про прилепинских эсеров просто забудут. Сюжет? Сюжет!

5. Ну и я б еще – из чисто детского любопытства – проследил за эпической “бабьей битвой” на выборах в одном из московских округов, где схлестнулись в отчаянной рубке три женщины – мать-героиня Марина Литвинович из старых ЖЖстов, Галина Хованская (экс-Яблоко, ныне СР) и некая Настя Брюханова, протеже вездесущего Максима Каца. Собственно, весь либеральный Фейсбук следит сейчас именно за этим “противостоянием”, отчаянно “болея” за своих фавориток и как бы не замечая самого очевидного – что этот округ кинут, как собаке кость, и все ТРИ кандидата являются де-факто “оппозицией”, включая и саму Хованскую.

Хованская, кстати, в итоге и победит – но Кац думает иначе, он даже хвастает тем, что собрал на кампанию за счет пожертвований ажно 30 млн. рублей. Между нами говоря, 30 млн. на кампанию в думском округе – это все равно ничто… Но публика в напряжении.

В общем, будем посмотреть. В целом же, похоже, у КПРФ и вообще “левого” крыла в этом году появились достаточно мощные “спонсоры” не извне, а изнутри кремлевских башен. Этим и объясняется неслыханная прыть коммунистов в этом году, которые повели себя как никогда отвязно и агрессивно. И это несмотря на то, что организационно-то сама КПРФ по всей стране практически разгромлена, от былой массовости остались одни воспоминания…

Как бы то ни было – что-то зреет, и рванет если не завтра, то в ближайшем будущем непременно. Будет интересно – это я обещаю.