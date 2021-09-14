 

Оказалось, что дети со смартфонами в руках имеют больше друзей

14.09.2021, 14:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новое исследование, которые провели в университете Колорадо (США) позволило утверждать, что смартфона и компьютеры вовсе не мешают нормальному развитию детского организма и социализации ребенка.

Оказалось, что даже в возрасте 8-9 лет ребенок может без каких-либо негативных последствий ежедневно сидеть в Интернете или играть на смартфоне более 45 минут.

Только в 2% случаев замечены такие негативные последствия, как снижение физической активности или же плохая успеваемость в школе. В остальных 98% случаях дети нормально развивались. И самое интересное, что компьютерные игры и глобальная сеть помогали найти больше друзей в реальной жизни. Однако от чрезмерного сидения у экранов (с утра до вечера) школьникам все же нужно воздержаться, уточняют ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / На Украине подготовили новый закон о срочном призыве резервистов

01.09 / В Крыму оштрафовали напавшую на полицейских голую туристку

08.03 / “Думаю, это начало”. Мендель прокомментировала санкции США против Коломойского и рассказала, могут ли наложить на него ограничения в Украине

15.07 / Прокуратура потребовала закрыть пляж в Челябинске из-за антисанитарии

22.05 / Кипр заявил Еврокомиссии о невозможности принимать мигрантов

18.05 / Нарышкин: Неприятие санкций Запада против РФ может перерасти в ненависть

29.07 / Педан на съемках шоу сорвался с каната, подвешенного между 12-этажными домами

26.11 / В Минздраве сообщили, сколько государство тратит на лечение одного пациента с COVID-19

27.03 / Умер известный украинский филолог Иван Ющук

15.07 / Политолог объяснил преимущества трехдневного голосования

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика