Оказалось, что дети со смартфонами в руках имеют больше друзей

Новое исследование, которые провели в университете Колорадо (США) позволило утверждать, что смартфона и компьютеры вовсе не мешают нормальному развитию детского организма и социализации ребенка.

Оказалось, что даже в возрасте 8-9 лет ребенок может без каких-либо негативных последствий ежедневно сидеть в Интернете или играть на смартфоне более 45 минут.

Только в 2% случаев замечены такие негативные последствия, как снижение физической активности или же плохая успеваемость в школе. В остальных 98% случаях дети нормально развивались. И самое интересное, что компьютерные игры и глобальная сеть помогали найти больше друзей в реальной жизни. Однако от чрезмерного сидения у экранов (с утра до вечера) школьникам все же нужно воздержаться, уточняют ученые.