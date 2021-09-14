 

В Санкт-Петербурге предложили способ повышения производительности автономных роботов

14.09.2021, 14:20, Новости дня
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Ученые из Санкт-Петербургского вуза (ЛЭТИ) на практике испытали разработанный ими корреляционный фильтр, который служит для обработки данных, полученных в процессе лазерного сканирования. В результате удалось в значительной мере высвободить вычислительные ресурсы для анализа информации.

Данную методику можно использовать для улучшения производительности автономных роботов, отмечают эксперты. Свободные вычислительные мощности можно использовать для решения иных задач.

Сам алгоритм фильтрации полностью разработан российскими учеными, уточняют представители ЛЭТИ. Испытания показывают, что с ним роботы быстрее обрабатывают информацию и, соответственно, быстрее выполняют функции, которые в них заложены.



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