 

Мнение: “Эти дети обманули Байдена как и талибы”

14.09.2021, 14:16, Разное
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"Эти дети обманули Байдена как и талибы" (с) Дональд Трамп

Источник: Colonel Cassad



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