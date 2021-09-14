Мнение: “Эти дети обманули Байдена как и талибы”
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"Эти дети обманули Байдена как и талибы" (с) Дональд Трамп
—
Источник: Colonel Cassad
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"Эти дети обманули Байдена как и талибы" (с) Дональд Трамп
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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