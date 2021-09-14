 

Амалия Мордовина призналась в измене первому мужу

14.09.2021, 14:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Амалия Мордовина стала участницей проекта «Судьба человека», во время которого сделала неожиданное заявление. Артистка призналась в измене своему первому супругу Игорю Зорину.
На момент первых официальных отношений Амалия Мордовина была еще совсем юной. Артистка только приехала в Москву и привыкала к столичной жизни. Со слов Мордовиной, серьезные отношения для неё не являлись чем-то постоянным и она почти сразу понимала, сколько проведет времени с определенным человеком. Уже состояв в браке с Игорем Зориным, Амалия Мордовина встречалась с Цитриняком, понимая несостоятельность своих официальных отношений. Артистку привлекали интеллектуальные личности, поэтому ей было хорошо с режиссером.

Интернет-издание «Глобал МСК» отмечает, что разница в возрасте между Амалией Мордовиной и Игорем Зориным составляет более 18 лет. Не исключено, что именно это стало одной из главных причин измены артистки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / Мнение: “В СССР работающим пенсионерам пенсии не полагались”

14.09 / Шаманы, звезда в шоке и голова Путина

29.06 / Разрушение экосистем способно привести к возникновению неуправляемых пандемий

13.08 / Мнение: В Америке наступил коммунизм

31.07 / Мнение: Территория зрад

26.01 / Политолог Кузнецов заявил о провале планов Тихановской: Надежда только на улицу

16.02 / На “Конкурс политологов” поступило более 8 тыс. заявок

19.03 / Хейли Болдуин о свадьбе с Джастином Бибером, совместном карантине и приватности в эпоху соцсетей

15.08 / Диетологи рассказали, кому опасно есть гречку

13.07 / OnePlus подтвердила выход первого смартфона без Snapdragon Nord 2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика