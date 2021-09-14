Амалия Мордовина призналась в измене первому мужу

Амалия Мордовина стала участницей проекта «Судьба человека», во время которого сделала неожиданное заявление. Артистка призналась в измене своему первому супругу Игорю Зорину.

На момент первых официальных отношений Амалия Мордовина была еще совсем юной. Артистка только приехала в Москву и привыкала к столичной жизни. Со слов Мордовиной, серьезные отношения для неё не являлись чем-то постоянным и она почти сразу понимала, сколько проведет времени с определенным человеком. Уже состояв в браке с Игорем Зориным, Амалия Мордовина встречалась с Цитриняком, понимая несостоятельность своих официальных отношений. Артистку привлекали интеллектуальные личности, поэтому ей было хорошо с режиссером.

Интернет-издание «Глобал МСК» отмечает, что разница в возрасте между Амалией Мордовиной и Игорем Зориным составляет более 18 лет. Не исключено, что именно это стало одной из главных причин измены артистки.