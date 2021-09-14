 

В Сети впервые показан Tecno Camon 18 с Mediatek Helio G96, Tecno AI Taivos и зумом x60

14.09.2021, 14:12, Разное
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В Сети опубликованы первые изображения Tecno Camon 18, который производитель называет своим лучшим камерофоном. Аппарат оснащен процессором Mediatek Helio G96 и специальной технологией Tecno AI Taivos, а его камера имеет зум x60.
Новый смартфон китайского производителя выйдет на рынок уже в текущем месяце. Его дебютные изображения показывают дизайн и техническое оснащение грядущей новинки. Так, на изображениях видно, что камера Tecno Camon 18 состоит из трех объективов с диафрагмой от F/1,6 до F/3,5 при фокусном расстоянии от 16-135 миллиметров. Основной датчик при этом оборудован 60-кратным увеличением, а также запатентованной отдельно технологией Tecno AI Taivos для оптимизации снимка. Сканер-дактилоскоп вынесен на боковую грань.

За скорость и продуктивность аппарата отвечает однокристальная система Mediatek Helio G96, причем Premier-версия Tecno Camon 18 станет первой для африканского рынка, который будет для него одним из основных.

Внешне устройство получилось очень стильным и современным. Остальные технические характеристики, а также ценник гаджета будут объявлены позже, ближе к его официальной презентации, которая ожидается уже в ближайшее время.

Источник: www.ixbt.com



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