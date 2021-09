Смартфон Infinix Zero X получил перископ, OIS, зум x60, алгоритм съёмки Луны и уникальный дизайн

Линейку новых камерофонов представил китайский бренд Infinix, Zero X, Zero X Pro и Zero X Neo получили необычный дизайн с уникальной задней панелью. Кроме того, устройства оснащены перископной камерой, OIS, 60-кратным зумом и собственным алгоритмом для съёмки Луны.

С каждым годом китайские бренды смартфонов выпускают все более прогрессивные аппараты. Новая линейка Infinix Zero X демонстрирует пример совмещения актуальных, и инновационных технологий с необычным подходом к оформлению внешнего вида девайса. Базовая и Pro-версия оборудованы 6,67-дюймовым AMOLED-экраном, частота смены обновления изображений на котором достигает 120 Герц, а частота опроса сенсорного слоя – 240 Герц. В модели Zero X Neo дисплей немного больше, 6,78-дюйма, выполнен он по жидкокристаллической технологии, а частота обновления и дискретизации доходят соответственно, до 90 и 180 Герц.

Разрешение главного объектива Zero X Pro составляет 108 миллионов пикселей, в то время, как в базовом он равен 64 мегапикселям. Zero X Neo оснащен 48-мегапиксельным датчиком без опции оптической стабилизации. Также все три аппарата имеют перископы и широкоугольные сенсоры на 8 миллионов точек. В каждой из моделей фронтальная камера равна 16 мегапикселям. Аккумулятор версии Neo объемом 5 тысяч мА•ч поддерживает 18-ваттную зарядку, а Zero X и X Pro укомплектованы 4,5-тысячной батареей с возможностью использования быстрой зарядки на 45 Вт. Продуктивность и быстродействие девайсов обеспечивают однокристальные системы Helio G95 от MediaTek. Дополняет процессор чип оперативной памяти объемом 8 гигабайт, а для хранения контента предусмотрены 128 гигабайт UFS 2.2, при этом в Pro-модификации есть также вариант на 256 гигабайт.

Однако основными «изюминками» смартфонов стали перископная камера, гироскоп OIS и 60-кратное увеличение. Также есть в Zero X, Zero X Pro и Zero X Neo специальный, разработанный специалистами бренда, алгоритмом для съёмки Луны. Новый алгоритм наблюдений за природным спутником Земли был назван Galileo Engine. Еще одной специфической особенностью гаджета стала его уникальная задняя панель с визуальным эффектом. Работают устройства на одиннадцатом поколении операционной системы Android, расширенной фирменным интерфейсом XOS 7.6. Стоимость смартфонов пока не раскрывается, как и даты их выхода на рынок.

Источник: inc-news.ru