 

Испытал мощнейший шок: эксперт Класковский о психологической травме у Лукашенко

14.09.2021, 14:08, Разное
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В понедельник, 12 сентября, Александр Лукашенко появился на полигоне “Обуз-Лесновский” под Барановичами, где проходят российско-белорусские учения “Запад-2021”. Тогда лидер республики сделал ряд заявлений. Например, он сказал, что Белоруссия готова обсудить с Евросоюзом вопросы нелегальной миграции. Однако это сотрудничество, по словам президента, невозможно, пока действуют “безмозглые” санкции. Также глава государства назвал эти ограничения бездейственными.

Комментируя это заявление политика, Александр Класковский отметил, что ограничения Евросоюза на транзит и импорт нефтепродуктов из Белоруссии имеют отложенный эффект. Мол, режим ощутит санкции, когда истекут контракты – в начале 2022 года. Обозреватель считает, что сейчас, когда Москва “прижимает” Минск интеграцией, Лукашенко нужно налаживать диалог с западными странами.

В то же время очевидно, что президент Белоруссии, по словам Класковского, не сможет избежать санкций, не потеряв лицо, ведь отношения с Евросоюзом в конец испорчены. Эксперт заметил, что сейчас белорусским властям еще труднее “открутить гайки в стране”.

“В августе прошлого года Лукашенко получил мощнейшую психологическую травму, был шокирован масштабом протестов”, – написал Класковский в своем телеграм-канале.

Обозреватель также заявил, что кризис в Белоруссии еще не разрешен, несмотря на затишье. По его словам, противники действующего в стране режима просто “сжали зубы”. Тем временем власти боятся, что любое послабление вызовет новые акции протеста. Класковский заметил, что Белоруссия попала в заколдованный круг.



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