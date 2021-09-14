Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом в его окружении

Ситуация с коронавирусом в России остается достаточно тревожной. Выявляются новые случаи, действуют ограничительные меры в тех или иных сферах.

Политические деятели также вынуждены с особым вниманием относиться к своему здоровью. Так, российский президент Владимир Путин заявил, что в настоящее время должен соблюдать режим самоизоляции.

Главнокомандующий сообщил о своем намерении во время телефонного разговора с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В Кремле объяснили, с чем связано решение первого лица страны. В распоряжении специалистов появилась информация о том, что в окружении президента были выявлены случаи заражения ковидом.

Уже сейчас можно говорить о том, что рабочий график Путина претерпит значительные изменения, передает RT. Сообщается, что Владимир Владимирович примет участие в саммитах ОДКБ и ШОС посредством видеоконференции.

Напомним, что Владимир Путин сделал прививку от коронавируса в марте текущего года. Президент отмечал важность процесса вакцинации, а также подчеркивал, что это личный и добровольный выбор каждого человека.