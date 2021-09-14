«В 50 лет любовные истории могут быть. Но есть разница»: Юлия Меньшова о фильмах «Секс в большом городе» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…»

Сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» стал своего рода российской адаптацией американского фильма «Секс в большом городе». Исполнительниц главных ролей Жанну Эппле, Алику Смехову, Ладу Дэнс и Юлию Меньшову стали ассоциировать с героинями зарубежного аналога Шарлоттой, Мирандой, Самантой, Кэрри. Юлия Меньшова рассказала о том, как относится к продолжению «Секса в большом городе».

«Предательство»

Спустя много лет американские продюсеры решили порадовать поклонников «Секса в большом городе» долгожданным продолжением. Однако некоторых зрителей уже разочаровали появившиеся в Интернете фотографии исполнительниц главных ролей, которые явно постарели.

Меньшова не скрывает, что она тоже разочарована. Разочарование пришло еще раньше, когда после фееричного выхода первых сезонов сериала сняли два полнометражных фильма. Юлия говорит, что она испытала такое чувство, будто ее предал друг юности. Артистка так же, как и другие зрители, отметила печальные перемены во внешности американских актрис.

Перезапуск «Секса в большом городе» Меньшова считает провальной идеей, поскольку из главных героинь будут по-прежнему «выжимать» те же любовные истории. Согласно мнению Юлии, после 50 лет любовь уже совсем другая, и ценности совсем другие. Поэтому сама идея и концепция сериала теряет свою актуальность.

Другие заботы

Артистка отмечает, что знает, о чем говорит, ведь ей самой уже 52 года. Она приводит в пример ситуацию «бутерброда», когда рядом есть постаревшие родители и повзрослевшие дети. И те, и другие нуждаются в помощи. Женщина оказывается в сложном положении. Меньшова считает, что такие актуальные проблемы стоило бы освещать в сериалах.

Она также привела еще один пример. В свое время Юлия играла Мону в спектакле «Безымянная звезда». Когда ей исполнилось 47 лет, она отказалась от постановки. Почему? Потом что повзрослела и внутренне перестала соответствовать героине.

Меньшова отмечает, что после 50 лет, конечно, есть место любви. Но есть разница между восприятием отношений в молодости и в зрелости.

О равноправии

Затронула артистка и тему феминизма. Согласно ее мнению, стремиться к равноправию глупо, поскольку Бог создал мир разнообразным. Например, мужчины никогда не смогут рожать детей. Юлия считает, что не нужно пускаться в радикализм. Она лишь полагает, что равноправие должно заключаться в том, чтобы женщины получали такие же зарплаты, как и представители сильного пола.

«Бабушка» в 35 лет

Что касается продолжения съемок сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», то Юлия, которая играла роль Веры, не скрывает, что сразу бы отказалась от такой затеи. В противном случае перезапуск выглядел бы так же смешно, как и «Секс в большом городе».

Меньшова вспомнила забавный эпизод, когда ее отождествили с ее экранной героиней. Ассистент стоматолога, у которого лечила зубы актриса, поинтересовался, на самом ли деле она уже бабушка. На тот момент Юлии едва ли было 35 лет, ее старший ребенок еще был школьником, а младший посещал детский садик. «Смеялась я долго», – вспоминает знаменитость.

Сила в слабости

Актриса Жанна Эппле сыграла роль плаксивой Юлии Шашковой. По сюжету сериала ее героиня поскользнулась на банановой кожуре, а незнакомец, с которым потом закрутился роман, отвез ее в травмпункт.

В реальной жизни артистка тоже повредила ногу, когда работала в театре (параллельно со съемками сериала она была занята в постановке). Актриса повредила колено, ей наложили гипс. Приходилось пользоваться костылями. Иногда она была вынуждена ловить машину после репетиций. Останавливались чаще всего простые водители, проезжающие мимо, а не таксисты. Они активно предлагали помощь и даже отказывались брать деньги за поездку. Тогда Жанна сделала для себя открытие: сила женщины заключается в ее слабости. Не всегда нужно казаться сильной и недоступной. Нужно позволять мужчиной ухаживать за женщиной. Правда, в отличие от экранной героини ни с кем из помощников Жанна не закрутила роман.

«Гастарбайтер, в кадр!»

Роль Аллы Приходько досталась певице Ладе Дэнс. Для нее съемки были большим кинодебютом. Артистка вспоминает, что они очень сдружились с Жанной Эппле. Если другие актрисы спешили домой, то Лада и Жанна подолгу репетировали вместе, поэтому совместные сцены у них получались очень удачными и захватывающими.

Лада вспоминает, как в сценарии они прочитали, что в эпизоде будет сниматься какой-то гастарбайтер. На момент съемок еще никто из них не слышал даже такого слова. Актрисы думали, кто же это может быть, а потом решили, что речь идет о каком-то щупленьком мужчине. Но когда в кадре появился настоящий красавец с накаченными мускулами, то обе от удивления ахнули.

Печаль и радость Смеховой

Алика Смехова сыграла в сериале Софью Бабицкую. Как и других коллег по цеху, актрису стали отождествлять с ее экранной героиней. Это обстоятельство одновременно и огорчило, и обрадовало знаменитость.

Почему обрадовало? Видимо, она хорошо сыграла. Почему огорчило? Потому что Алика совсем не похожа на своего персонажа. Артистка утверждает, что у них нет ничего общего. К римеру, у Софьи не было детей, а у Смеховой двое сыновей. Бабицкая была черной вдовой. У актрисы, к счастью, бывшие мужья живы.

Немного о детях. Алика призналась, что на момент съемок сериала у нее и у Юлии было по одному ребенку, а у Лады и у Жанны было по двое малышей. Но впоследствии Меньшова и Смехова догнали своих коллег. Теперь у каждой по двое детей.

Съемки оставили благоприятное впечатление. Артистка отмечает, что прекрасно сработалась с коллегами по цеху, несмотря на то, что все они разные, каждая со своим характером. Знаменитость отметила, что была бы рада еще раз повстречаться с коллегами на съемочной площадке.