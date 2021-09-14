Daily Mirror – российский «корабль-шпион» «Янтарь» заметили в Ла-Манше

Океанографический исследовательский корабль российского ВМФ «Янтарь» был обнаружен в понедельник в проливе Ла-Манш, пишет Daily Mirror. Как подчёркивает издание, это судно, которое британские эксперты называют «шпионским», несёт на борту целый арсенал глубоководных аппаратов, способных снимать объекты на морском дне и манипулировать ими.



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В проливе Ла-Манш между британским графством Девон и побережьем Франции в понедельник утром было замечено российское судно «Янтарь» — «корабль-шпион» российского ВМФ, оснащённый «мини-подлодками» для глубоководного погружения, пишет таблоид Daily Mirror.

По информации издания, «Янтарь» был замечен после того, как его экипаж включил Автоматическую информационную систему (АИС), — после этого корабль стал видимым на сайте MarineTraffic.com, который отслеживает перемещения судов. Как предполагалось на момент публикации материала Daily Mirror, российское судно должен был сопровождать британский сторожевой корабль «Мерси».

«В Кремле «Янтарь» называют специальным исследовательским судном, однако эксперты убеждены, что его основная задача — это ведение подводной разведки, — подчёркивает обозреватель Daily Mirror. — Корабль, имеющий длину 108 метров, оснащён несколькими глубоководными аппаратами, а также «роботами», способными проводить фотосъёмку объектов на морском дне и манипулировать ими». В оборудование судна, в частности, входят подводный аппарат АС-37, способный погружаться на глубину до 6000 м, а также более мелкие глубоководные аппараты, включая и дистанционно управляемые, которые и называют «подводными роботами», уточняет журналист.

Британские СМИ сообщают, что «Янтарь» «часто обнаруживают неподалёку от важнейших элементов инфраструктуры, включая, в частности, интернет-кабели», пишет Daily Mirror. Задачи для корабля устанавливает Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) — «загадочное» ведомство российского Минобороны, которое также планирует выходы «шпионских» подлодок, пишет таблоид.

Между тем в июле нынешнего года патруль британских ВМС обнаружил ещё один российский корабль в 170 морских милях от побережья Ирландии за проведением глубоководных работ неподалёку от места, где пролегает интернет-кабель, соединяющий Европу и Америку, напоминает обозреватель Daily Mirror. В результате британские власти инициировали расследование с целью установить, проводило ли российское судно какие-либо запрещённые манипуляции.