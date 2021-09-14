Шмыгаль допустил ревакцинацию от коронавируса в 2022 году

“Почему важно всем вакцинироваться до конца года. В следующем году, вероятно, возможна ревакцинация. Возможно. Все страны к этому готовятся. Неизвестно, какие штаммы будут появляться, как себя будет вести вирус. Совмещение вакцинации и ревакцинации очень нежелательно, так как это будет сбивать некий ритм”, – сказал глава правительства.

Главный санврач Игорь Кузин в интервью LIGA.net, которое вышло 14 сентября, говорил, что в Украине согласно дорожной карте нужно вакцинировать минимум 24 млн взрослого населения, сейчас привито 20% от этого количества.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 14 сентября в Украине первую дозу получили почти 6 млн человек, а 4,9 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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