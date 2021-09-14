 

Массовое отравление детей в Хмельницком. В больнице остаются семь человек

14.09.2021, 13:46, Новости дня
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Состояние госпитализированных – средней степени тяжести, угрозы их жизни нет.

Еще 78 человек находятся на амбулаторном лечении в состоянии легкой степени тяжести.

Контекст:

В результате отравления в Хмельницком пострадали ученики 18 классов, это дети младшего школьного возраста – 92 человека.

После вспышки инфекционного заболевания школу перевели на онлайн-режим обучения. полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.

Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины сообщил, что у четырех работников персонала пищеблока обнаружили золотистый стафилококк. Бактерии попали в пищу во время приготовления еды. Золотистый стафилококк нашли в трех из 12 проанализированных образцов, речь идет, в частности, о паэлье и шницеле.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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