 

42-летняя Кейт Хадсон объявила о помолвке с отцом своей двухлетней дочери

14.09.2021, 13:46, Новости дня
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“Поехали”, – подписала она фото. 

Актрису в комментариях поздравили многие знаменитости, включая актрису Гвинет Пэлтроу, модель Наоми Кэмпбелл, а также мать Хадсон – актрису Голди Хоун.

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Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

Контекст:

Для Кейт брак с Фудзикавой станет вторым. Ее первым супругом был музыкант Крис Робинсон, от которого в 2004 году она родила сына Райдера. У актрисы также есть сын Бингем (2011) от фронтмена группы Muse Мэттью Беллами.

Хадсон и Фудзикава состоят в отношениях около четырех лет, а до этого были друзьями. У пары есть общая дочь Рани (2018).

Фудзикава известен как бывший вокалист и гитарист группы Chief. После ухода из коллектива он основал звукозаписывающую компанию. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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