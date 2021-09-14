В Израиле от коронавируса умер лидер движения антивакцинаторов

На своей Facebook-странице Шаулян регулярно критиковал вакцины от коронавируса, называл пандемию фейком и призывал протестовать против вакцинации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216448522604011&id=1785022565

Политику Израиля по борьбе с пандемией он называл терроризмом и преступлением против народа.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216432368440167&id=1785022565

В последнем своем посте от 11 сентября Шаулян говорил, что находится в критическом состоянии из-за коронавируса и у него нехватка кислорода.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10216604948594563&id=1785022565

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 225 млн случаев COVID-19, 4,6 млн человек умерло.

—