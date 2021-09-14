 

Россияне рассказали о заветных мечтах

14.09.2021, 13:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗаветные мечты многих россиян связаны с крепким здоровьем для себя и близких и домашним уютом, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Специалисты центра предложили россиянам ответить на открытый вопрос, подразумевающий один вариант ответа, о своей заветной мечте. Чаще всего россияне заявляли о том, что мечтают о крепком здоровье для себя и своих близких (10%), передает РИА «Новости».

Также респонденты мечтают о квартире, доме или улучшении жилищных условий (8%), путешествиях (4%), переезде, в том числе из страны (3%), мире во всем мире (3%), долголетии (2%), процветании и стабильности для РФ (2%), встрече любимого человека (2%).

При этом 12% опрошенных признались, что у них нет мечты, а 13% респондентов затруднились ответить.

В том, что исполнение мечты зависит от собственных усилий, уверены 49% опрошенных россиян. Примечательно, что за последние два года россияне стали больше верить в собственные силы: в 2019 году такого мнения придерживались 45% опрошенных.

О том, что мечта исполняется благодаря удачному стечению обстоятельств или помощи со стороны других людей, заявили 37% респондентов, а 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Для исполнения мечты россияне чаще всего загадывают желание на Новый год (19%), думают о своем желании, как будто оно уже исполнилось (6%) и визуализируют желания (4%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 2 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее исследовании аналитического центра университета «Синергия» показало, что большинство россиян хотели бы получать каждый месяц зарплату в 50-70 тыс. рублей – такой суммы им достаточно для комфортной жизни.



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