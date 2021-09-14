Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана
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Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане, информирует пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым, «в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане и условлено о дальнейших личных контактах».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан.
Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров».
Также сообщалось, что Узбекистан поприветствовал создание временного правительства в Афганистане.
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