 

Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Узбекистана

14.09.2021, 13:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ситуацию в Афганистане, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что состоялся телефонный разговор Путина с Мирзиеевым, «в ходе которого была обсуждена ситуация в Афганистане и условлено о дальнейших личных контактах».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии. Первым выбран Узбекистан.

Талибы отправляют в Ташкент поздравления, предлагают реанимировать проект железной дороги и обещают поддерживать «партнеров».

Также сообщалось, что Узбекистан поприветствовал создание временного правительства в Афганистане.



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