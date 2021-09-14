 

Лесорубы оставили без света жителей Екатеринбурга

14.09.2021, 13:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВо вторник в Екатеринбурге произошли массовые отключения электричества из-за того, что в охранной зоне ЛЭП велась несанкционированная вырубка леса и лесорубы повредили кабель, заявили в пресс-службе «МРСК Урала».

«Для установления виновников инцидента, которые скрылись с места происшествия, энергетики привлекут правоохранительные органы», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы.

Была повреждена кабельно-воздушная линия электропередачи 110 кВ «Петрищевская-Ясная, II цепь», уточнили в компании. Электрики уже восстанавливают линию. Ущерб от случившегося компания подсчитает позднее.

В городском главке МВД сообщили, что уже получили жалобу от энергетиков и начали проверку.

В городе свет отключился в Центральном и Юго-Западном районах около 11.14 (9:14 по Москве). Час спустя энергоснабжение было восстановлено. По данным регионального Минэнерго, без электричества оказались 27600 человек и 85 учреждений социальной сферы.

После этого Роспотребнадзор объявил о внеплановых проверках заведений торговли, детских садов и медучреждений, чтобы выяснить условия хранения продуктов питания и вакцин.



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