 

Ford Focus стала самой популярной иномаркой на вторичном рынке РФ в 2021 году

14.09.2021, 13:30, Новости дня
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Спрос на автомобили вторичного рынка вырос за 8 месяцев текущего года на 26,5%.

Самым продаваемым остается недорогой автомобиль Ford Focus, на который пришлись свыше 3,6% сделок от общей доли реализованной техники. В настоящее время модель Ford Focus имеет среднюю стоимость 380 тысяч рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. На втором месте остается бюджетный седан Hyundai Solaris, который имеет цену около 613 тысяч рублей.

В тройку лидеров попал еще один южнокорейский экземпляр Kia Rio, средняя цена которого достигает 620 тысяч рублей. Вместе с тем к прежней стоимости добавили 19% по сравнению с прошлым годом. До конца года эти показатели могут несколько измениться.



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