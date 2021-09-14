Мнение: Асад в Кремле

Асад без большой помпы совершил визит в Россию, где встретился с Путиным. Переговоры заранее не анонсировались.

Обсуждались вопросы дальнейшего урегулирования ситуации в Сирии, борьбы с терроризмом и освобождения оставшихся территорий.

Асад еще раз поблагодарил Россию за всю оказывавшуюся и оказываемую помощь. Путин заявил, что главной проблемой остается оккупация некоторых территорий Сирии американскими и турецкими войсками.

Не так давно при помощи российских военных был купирован мятеж бывших боевиков в Дераа, а удары ВКС РФ по боевикам в Идлибе продолжаются достаточно регулярно.

В целом, публично ничего нового сказано не было, но можно предположить, что за кадром могли обсуждать:

1. Перспективы военной операции в Идлибе в свете невыполнения Турцией своих обязательство по трассе М-4.

2. КТО на востоке Сирии против остатков боевиков ИГИЛ (восточный Хомс, район Т-3, район Абу-Кемаля, граница с иракской провинцией Анбар).

3. Агрессию Израиля против Сирии и ситуацию с обстрелами Дамаска из воздушного пространства Ливана.

4. Переговоры Дамаска с курдами и ситуацию в Рожаве, включая вялотекущие боевые действия в районе Таль-Темера и на севере провинции Алеппо.

5. Сохраняющиеся проблемы с ГСМ, которые частично решаются заходами иранских танкеров в Баниас.

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