Иммунолог Крючков объяснил, почему в России не снижается смертность из-за COVID-19

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с высокой смертностью от COVID-19. Он объяснил, почему в РФ этот показатель не снижается.

РФ занимает довольно высокую позицию в перечне стран по уровню заболеваемости коронавирусом и смертности в результате него. Что касается летальных исходов, то статистика испортилась, поскольку началась более честная регистрация случаев смерти от COVID-19.

Петр Чумаков связал высокие показатели смертности с распространением штамма «Дельта». Его люди переносят более тяжело, нежели другие разновидности коронавируса. Сейчас на «Дельту» приходится порядка 90% случаев. Штаммы, которые распространялись в начале пандемии, медик назвал более «мягкими», но сейчас преобладает иной вариант.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявлено 18,178 тысячи новых случаев COVID-19. Всего с момента начала пандемии лаборатории провели свыше 184 миллионов тестов. Подтвержденными за все это время считаются 7,158 миллиона случаев. Сообщается, что выздоровели 6,402 миллиона пациентов. Коронавирус не смогли побороть 193,4 тысячи человек.

Источник: ura.news