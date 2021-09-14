 

Иммунолог Крючков объяснил, почему в России не снижается смертность из-за COVID-19

14.09.2021, 13:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал ситуацию с высокой смертностью от COVID-19. Он объяснил, почему в РФ этот показатель не снижается.
РФ занимает довольно высокую позицию в перечне стран по уровню заболеваемости коронавирусом и смертности в результате него. Что касается летальных исходов, то статистика испортилась, поскольку началась более честная регистрация случаев смерти от COVID-19.

Петр Чумаков связал высокие показатели смертности с распространением штамма «Дельта». Его люди переносят более тяжело, нежели другие разновидности коронавируса. Сейчас на «Дельту» приходится порядка 90% случаев. Штаммы, которые распространялись в начале пандемии, медик назвал более «мягкими», но сейчас преобладает иной вариант.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в РФ выявлено 18,178 тысячи новых случаев COVID-19. Всего с момента начала пандемии лаборатории провели свыше 184 миллионов тестов. Подтвержденными за все это время считаются 7,158 миллиона случаев. Сообщается, что выздоровели 6,402 миллиона пациентов. Коронавирус не смогли побороть 193,4 тысячи человек.

Источник: ura.news



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Гороскоп на 5 августа 2020 года

15.12 / В Москве обучили нейронную сеть диагностировать поражение легких по анализу крови

23.09 / Махджуб раскрыл подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 в Аль-Джуфре

28.12 / Майя Донцова: Участников «ДОМа-2» не у вокзала подобрали

19.05 / Собянин опроверг информацию о застройке “РЖД Арены” жильем

05.10 / «Независимость» за наши деньги

28.06 / Илья Резник обвинил в цинизме жалующихся на безденежье звезд эстрады

29.10 / Петров. Он такой один

19.08 / Мнение: Как агенты ФСБ предотвратили вывоз ЧВКшников на Украину

16.06 / Мнение: О быстром и беспощадном конфузе для Владимира Путина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика