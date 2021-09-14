Ученые: Переедание не приводит к ожирению, а похудеть можно без голодания

Американские исследователи установили, что переедание не приводит к набору лишнего веса и ожирению. Применяя новые данные, похудеть можно будет без экстремальных диет и голодания.

Количество людей с ожирением растет, несмотря на популярность диет

Каждый год различные системы правильного питания, пропаганда спорта и здорового образа жизни становятся все более популярными. При этом и количество людей с лишним весом и ожирением также ежегодно растет. Ученые из США попытались разобраться в причинах этого, результаты исследования обнародованы авторитетным изданием American Journal of Clinical Nutrition. Как рассказывается в опубликованных материалах, новая работа опровергает сложившиеся за более чем сто лет стереотипы. Ранее считалось, что излишнюю массу тело набирает вследствие малого расхода энергии и потребления лишних калорий. Однако теперь оказалось, что все не так однозначно.

Еда вызывает рост, или рост вызывает необходимость есть?

Команда Гарвардской медицинской школы под руководством доктора Дэвида Людвига выступила с предложением принимать за основу углеводно-инсулиновую модель. Так, в детском возрасте человек в период активного роста потребляет больше необходимого на тысячу калорий. Для ученых было важным понять, что является первичным, либо еда вызывает рост, либо рост вызывает чувство голода и необходимость принятия новой порции пищи. Современные модели питания с обилием быстрых углеводов отличаются высокой гликемической нагрузкой. Продукты с высоким гликемическим индексом, прежде всего, фастфуд, сладости и выпечка, при их большом количестве в рационе, влияют на метаболизм человека. Из-за изменения обмена веществ в организме накапливается жир, что и приводит к повышению веса и ожирению.

Похудеть можно и без экстремальных голоданий

Кроме того, легкоусвояемые углеводы увеличивают выработку секрета инсулина, одновременно уменьшая секрецию глюкагона. Этот процесс, в свою очередь, сигнализирует жировым клеткам о необходимости накопления большего числа калорий. Таким образом, для метаболически активных тканей вроде мышц и т.п. остается меньше энергии. Это и становится причиной появления чувства голода, так как мозг ошибочно считает, что организму не хватает энергии. Следовательно, делают вывод эксперты, само по себе переедание не является причиной ожирения, однако переедание вызывается именно избытком жировых клеток. Углеводно-инсулиновая модель демонстрирует принципы обмена веществ и насыщения энергией. Дальнейшие исследования покажут, как проще похудеть, не прибегая к экстремальным голоданиям и диетам.

Источник: www.gazeta.ru