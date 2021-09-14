Семга помогает восполнить дефицит витамина D

Диетолог из США Эми Гудсон назвала продукт, который в умеренных дозах поможет восполнить витамин D. По ее словам, в рацион необходимо включить семгу.

Результаты проведенного исследования показали, что 67% россиян испытывают нехватку витамина D. В основном от дефицита страдают мужчины и женщины возрастом 25-34 года.

Нехватку витамина D устраняет регулярное употребление семги в количестве 100 граммов. В продукте содержится 66% от суточной нормы данного элемента. В диком лососе содержание витамина D намного выше, нежели в том, который был искусственно выращен.

Кроме этого, человек получит омега-3 жирные кислоты, а также много белка и иных питательных веществ. В то же время не стоит есть слишком много лосося. Избыток витамина D приводит к тошноте, рвотным позывам и кожному зуду.

Источник: lenta.ru