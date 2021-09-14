 

В Кремле рассказали о здоровье Путина после ухода на самоизоляцию

14.09.2021, 13:20, Разное
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13 сентября во время встречи с
паралимпийской сборной президент России Владимир Путин, рассказывая о проблемах, связанных с коронавирусом, не исключил, что ему тоже придется уйти на самоизоляцию. Глава государства уточнил, что в его окружении есть люди, которые заболели ковидом.

14 сентября на традиционном брифинге журналисты спросили у официального представителя Кремля о карантине российского лидера. Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин “образно выразился”, когда говорил о самоизоляции. Также пресс-секретарь рассказал о здоровье президента.

“Путин сдал тест, он абсолютно здоров”, – заявил Песков.

Как сообщает РИА Новости, в Кремле раскрыли детали самоизоляции главы государства. Песков рассказал журналистам, как будет работать Путин в условиях пандемии коронавируса.

По словам пресс-секретаря президента, самоизоляция не повлияет на рабочий процесс главы государства. Путин вместо личных встреч будет проводить онлайн-конференции, передает РИА ФАН.

Кроме того, Песков подтвердил, что в окружении российского лидера, действительно, есть люди, заразившиеся коронавирусом. По информации RT, представитель Кремля уточнил, что Путин контактировал с этими людьми, поэтому решил не подвергать никого опасности.

На вопрос журналистов о предстоящих выборах в Государственную Думу РФ Песков ответил, что Путин еще не принял решение, каким способом будет голосовать в условиях изоляции. Он подчеркнул, что эту информацию Кремль сообщит позже.



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