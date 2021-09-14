Мнение: Планово-убыточные США

Американские облигации окончательно ушли под воду. 85% рынка высокодоходных (!) облигаций дают отдачу ниже уровня даже официальной долларовой инфляции. Канал Angry Bonds, посвящённый как раз облигациям такого рода, указывает, что с учётом реальной инфляции рынок высокодоходных облигаций стал убыточным полностью, на 100%.

https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2021/09/13/wheres-the-yield-dont-look-to-crypto-lending-at-least-not-yet/

Лирическое отступление. Обычные облигации — это долги стабильных предприятий или государств. Например, долги Газпрома или долги Швейцарии. Они надёжны, но дают маленький доход. Высокодоходные облигации, которые некоторые также называют «мусорными», дают доход побольше. Обременённая проблемами корпорация Хорнс энд Хувс может крякнуть в любой момент, однако она готова занимать деньги под высокий процент.

Этот высокий процент привлекает любителей ВДО. Они рассуждают так: вложу деньги в сотню мусорных компаний. Пусть даже одна-две из них обанкротятся, однако высокие проценты с запасом покроют все мои убытки.

На мой взгляд, логика порочная, и вот почему:

1. Максимальный доход облигаций жёстко ограничен сверху. Акция может иногда вырасти в 10 раз, а по облигации ты в любом случае не получишь больше купонного дохода.

2. В случае серьёзного кризиса банкротится не одна компания из 100, но большая их часть. Тут как в анекдоте про Вовочку и теорию вероятности. В обычных условиях можно надеяться, что людей в чёрных костюмах будет на улице не очень много: допустим, один человек из 20. Однако в какой-то момент появляется траурная процессия, и ваши расчёты летят в мусорную корзину.

3. Держателям облигаций приходится бегать наперегонки с инфляцией. Пока инфляция низка, особой беды в этом нет. Но если инфляция пускается вскачь, их портфель очень быстро дешевеет.

Вместе с тем всё это не значит, что высокодоходные облигации — плохое вложение средств. Я всего лишь высказал своё личное мнение неспециалиста, и я заранее готов признать, что у любителей ВДО будут веские контраргументы на каждый мой довод.

В любом случае, рынок ВДО в США, кажется, умер. Нет смысла серьёзно рисковать деньгами только для того, чтобы в конце года у вас на счёте с гарантией было меньше денег, чем до всяких инвестиций. Про обычные (не мусорные) облигации и говорить не приходятся: на Западе они давно уже планово-убыточны.

Желающим сохранить свои капиталы или, скажем, свои пенсионные накопления не позавидуешь. Некоторые перетекают в акции, однако там дела обстоят не лучше — рынок акций в США жесточайшее переоценен, а их дивидендная доходность находится на презрительно низком уровне в 1%. Средний американец просто не успеет прожить достаточно долго, чтобы его вложения в акции окупились.

С американской недвижимостью ситуация аналогичная. Цены запредельные, доходность низкая. Ничуть не лучше дела обстоят и на соседнем европейском рынке — облигации и акции переоценены, вкладываться решительно некуда.

Понятно, что опытные частные инвесторы всё же находят оазисы в этой бесплодной пустыне убыточных бумаг. К примеру, некоторые держат деньги в золоте, вот прямо золотом и получая проценты со своих вложений. Однако такие вложения требуют определённой финансовой подготовки, для обывателей они слишком сложны.

Особенно жалко сейчас американских пенсионеров, деньги которых принудительно вкладывают в рискованные или в убыточные бумаги. Похоже, старшему поколению американцев придётся повторить печальную судьбу пенсионеров советских — увидеть уничтожение своих накоплений и остаться на закате жизни без собственных средств к существованию.

Что же касается России, то у нас дела обстоят не в пример лучше. Партия печатного станка проиграла, и наш доблестный ЦБ продолжает повышать ставку. Сейчас она достигла уже приятных 6,75% годовых:

https://cbr.ru/press/pr/?file=10092021_133000Key.htm

Возможно, проповедники «напечатать и раздать» ещё возьмут своё, но шансы сейчас не на их стороне. Инфляционный всплеск рубля, вызванный понижением ставки и прочими глупостями 2020 года, оказался достаточно убедительным, чтобы Эльвире Набиуллиной вернули рычаги управления рублём. Какое-то время прививка от глупости будет действовать, политики будут недовольно морщиться, вспоминая прошлогоднюю неудачу.

Через несколько лет воспоминания ослабнут, и секта печатного станка может попытаться повторить атаку на рубль, но к этому времени события в США должны уже будут дойти до своего логического завершения в виде галопирующей долларовой инфляции и шторма на западных финансовых рынках. Полагаю, эта картина будет достаточно убедительна, чтобы надолго похоронить миф о «новой реальности», в которой деньги можно печатать бесконечно и безо всяких последствий для экономики.