“Прохладная” жизнь на ледяной диете: минус 5-20 кг за 6 недель

Ледяная диета, которую предложила Пета Би, произвела самый настоящий фурор. Никто не ожидал того, что соблюдение достаточно простых рекомендаций по питанию, а также организации повседневной жизни поможет сбросить 5-20 кг. Многое зависит от времени соблюдения диеты, а также первоначального веса.

Особенности ледяной диеты

Все хорошо знают о том, что низкие температуры являются достаточно сильным стрессом для организма. В ответ на холод активизируются биохимические реакции и обменные процессы в организме. Это помогает ускорить метаболизм, а также запускает более активный процесс сжигания жировой ткани, в результате чего можно решить следующие проблемы:

невозможность похудеть в определенном возрасте;«эффект плато»;сложности устранения жировых отложений в определенной области.

Одним из первых заговорил об эффективности ледяной диеты гастроэнтеролог Брайан Си Вайнер. Его стратегия сводилась к тому, что худеющий должен выпивать ежедневно 1 л ледяной воды или же просто холодной воды, в которую добавлен лед, измельченный до состояния крошки.

По словам доктора, организму требуется достаточно много энергии, чтобы растопить лед, попадающий в ЖКТ. За счет этого жировые запасы намного быстрее расходуются, а калорийность меню снижается.

Действительно ли работает диета?

Согласно проведенному исследованию, ледяная диета способствует более быстрому и активному похудению. Потребление холодной воды и продуктов помогает сжечь 2000-2600 ккал в неделю. Однако стоит помнить о том, что потребление слишком большого количества кубиков льда может нанести серьезный вред для здоровья, повредить зубы, спровоцировать кашель и простуду.

Правила диеты

Не стоит кутаться даже в холодное время года. Нужно понемногу приучать себя одеваться легко даже в прохладные дни. В офисе и дома температура воздуха должна быть 18-20 градусов.

Спать нужно в прохладном помещении, одеваясь легко ко сну и не укрываясь тяжелыми и толстыми покрывалами. Это поможет активизировать систему внутреннего обогрева.

Нужно тщательно проветривать помещение несколько раз в день. Это не только поможет сделать воздух в комнате более прохладным, но и поможет укрепить иммунитет.

Стоит начинать приучать себя принимать контрастный душ, постепенно делая воду более прохладной. Через время можно перейти к полностью холодному душу.

Ежедневно нужно совершать прогулки на свежем воздухе. Чем более длительными они будут, тем лучше. Не стоит надевать слишком много вещей даже в мороз.

Правила питания

Режим питания должен быть трехразовым. Питаться нужно по принципу 14:10, то есть на протяжении 14 часов нужно есть трижды в день, а затем 10 часов не потреблять никакую пищу. Соблюдать такое питание нужно на протяжении 6 недель. Причем очень важно, чтобы вся потребляемая пища была холодной или даже ледяной.

В меню входит мороженое, сорбеты, фруктовый лед, замороженные соки, холодец, заливные блюда. Кроме того, полезными будут свекольник на кефире, томатные супы, таратор, окрошка.

Эти блюда низкокалорийны и приносят большую пользу для организма. Из своего рациона нужно исключить следующие продукты:

содержащие трансжиры;содержащие скрытый сахар;газированные напитки;сладости;спиртные напитки.

В остальном же больше нет никаких ограничений. Однако потребляемые блюда должны быть ледяными или холодными. Разогревать их нельзя. Чай и кофе также рекомендуется пить холодными.

Как включить лед в рацион?

Можно пить ледяную воду во время каждого приема пищи. Это поможет несколько притупить чувство голода, сжечь лишние жировые отложения и похудеть.

Можно также добавить несколько кубиков льда в холодный чай. Такой напиток будет способствовать естественному притуплению чувства голода и снижению аппетита. Также можно просто пить холодную воду или же подержать пакеты со льдом в области талии.

Плюсы и минусы ледяной диеты

Пета Би не утверждает, что ее методика является универсальной и совершенной. Однако все же есть определенные преимущества.

Холодная пища и напитки, попадая в ЖКТ, требуют от организма намного больше времени и энергии на процесс переваривания, а это значит, что сжигается много калорий.

Горячая вода и напитки могут спровоцировать ожог слизистой ротовой полости, горла, пищевода и желудка. Это часто провоцирует достаточно серьезные болезни.

Горячая пища всегда кажется более вкусной. Именно поэтому может быть сложно контролировать свой аппетит и не переедать.

К минусам стоит отнести, что у такой диеты есть определенные противопоказания. Лучше всего начинать такое питание весной, летом или же в начале осени.

Противопоказания

Пети Би говорит о том, что ледяная диета подходит далеко не всем. Она категорически противопоказана людям с такими проблемами, как:

болезни ЖКТ;хронические заболевания легких;восприимчивость к бактериям и вирусам;заболевания мочевыводящих путей;хронические патологии горла;болезни кровеносных сосудов.

Кроме того, противопоказано такое питание при беременности и грудном вскармливании.