 

Welt – генеральная уборка — волонтёры собрали на берегах Рейна и Северного моря горы пластикового мусора

14.09.2021, 13:02, Новости дня
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50 тысяч человек из шести стран приняли участие в международной акции RhineCleanUp по очистке берегов Рейна и пляжей Северного моря, пишет Welt. Беспечно выброшенные бутылки, окурки и маски представляют опасность как для животных, так и для человека. Организаторы надеются, что акция предоставит людям пищу для размышлений и заставит их по-настоящему задуматься над решением проблемы.

Сегодня 50 тысяч волонтёров приняли участие в международной акции RhineCleanUp по сбору мусора. Акция стартовала всего три года назад на берегах Рейна и его притоков, а теперь в ней принимают участие любители природы из шести соседних стран. Цель — окончательно очистить от мусора берега рек, озёр и пляжи Северного моря. Сюжет Петера Ханкенса.

Обыкновенное мусорное безумие: беспечно выброшенные бутылки, окурки или маски, а также мусор, оставшийся после наводнения в долине Ара, засоряют берега Рейна от Боденского озера до самого устья. Например здесь, недалеко от Дюссельдорфа.

Эксперты предполагают, что из одного Рейна в Северное море ежегодно выносится 380 тонн пластика. Почти 500 волонтёров приехали сюда, чтобы провести генеральную уборку.

УЧАСТНИЦА АКЦИИ 1: Мы здесь, потому что думаем, что это ужасно, что на Рейне остаётся так много мусора.

УЧАСТНИК АКЦИИ: К сожалению, мы ещё не пришли к тому, чтобы все осознали, что мусор нужно выбрасывать в специально отведённые для этого места.

УЧАСТНИЦА АКЦИИ 3: Феликс теперь говорит, что люди не должны бросать мусор в Рейн, и сердится из-за этого, и я думаю, что это здорово.

Акция RhineCleanUp нацелена не только на то, чтобы в море попадало как можно меньше мусора, но и на повышение осведомлённости. Первоначально акция проводилась на берегах Рейна и его немецких притоков, а теперь в ней принимают участие любители природы из шести соседних стран.

В восточно-фризском Ваттовом море, восточнее Вангерога, владельцы яхт, заботящиеся об окружающей среде, договорились встретиться на небольшом острове Минсенер-Оог, в заповеднике, в котором останавливаются редкие перелётные птицы. Для них выброшенный на берег мусор представляет угрожающую жизни опасность.

ГЕРД ШЕФФЛЕР, представитель интересов владельцев яхт в Ваттовом море: На берег выбрасывает остатки сетей, птицы путаются в них и душат себя. Процесс загрязнения продолжается: пластик попадает к людям через рыбу, и, конечно же, мы также страдаем на вершине пищевой цепочки.

В любом случае акция по очистке берегов должна вызывать у людей озабоченность и предоставить им пищу для размышлений. Нужно лишь просто посмотреть на горы пластикового мусора, собранные на маленьком острове всего за несколько часов.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2021 года.



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