«Подарок для политических оппонентов Джонсона» — CNN о последствиях брексита для Великобритании

Брексит усугубил и без того непростую ситуацию с нехваткой рабочей силы и продовольствия в Великобритании во время пандемии, пишет CNN. Однако несмотря на то что обещания пользы брексита для экономики страны стали основной причиной победы Бориса Джонсона на выборах премьер-министра, его политические оппоненты до сих пор игнорируют этот аспект внешней политики Великобритании.



Reuters

Лето 2021 года для британских предпринимателей было омрачено повсеместным дефицитом рабочей силы и нехваткой продовольствия, отмечает CNN. И хотя продовольственный дефицит во время пандемии наблюдался во множестве стран, эксперты полагают, что одна проблема, которая характерна исключительно для Великобритании, делает ситуацию в стране более тяжёлой — брексит.

«В холодильных камерах не хватило места для хранения нашего урожая, поэтому нам пришлось выбросить недельный объём продукции. И у нас не хватает рабочих для сбора урожая овощей, поэтому они пропадают», — заявил вице-председатель компании East Scotland Growers Иэн Браун, указав на два наиболее проблемных направления: сбор урожая и его распределение по полкам магазинов.

Во-первых, Браун назвал причиной того, что компания выбросила недельный объём продукции стоимостью ₤1 млн, нехватку водителей грузовиков. Во-вторых, по его словам, в Великобритании не хватает сезонных рабочих для сбора урожая, что в итоге привело к тому, что 10-15% урожая East Scotland Growers ушло в отходы, что стоило компании 200 тыс.

Как отмечает CNN, по мере приближения Рождества нехватка работников из стран Европы, вызванная пандемией и брекситом, означает финансовые потери для предприятий и пустые полки магазинов. По данным Управления национальной статистики, в июле рост ВВП Великобритании практически остановился, отчасти из-за нарушения цепочек поставок и нехватки рабочей силы.

Наиболее «насущной проблемой» телеканал называет именно нехватку водителей грузовиков, которая, по данным Logistics UK, в настоящее время составляет от 90 тыс. до 120 тыс. человек. Причём британские работники не смогут заполнить образовавшийся вакуум. Помимо того, что обучение водителя может занять до девяти месяцев и обойтись в сумму до ₤5 тыс., британцы «не выстраиваются в очередь, чтобы занять эти рабочие места».

Это ставит компании перед сложным выбором, каким товарам отдать предпочтение. В долгосрочной перспективе это означает уменьшение потребительского выбора и возможность потребительской паники, которая уже наблюдалась в 2020 году, когда в британских магазинах закончились запасы туалетной бумаги.

Подобная ситуация, как пишет CNN, «должна стать подарком для политических оппонентов» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который одержал победу на выборах благодаря обещаниям по сделке по брекситу. Так, эксперты настаивают на том, что необходимостью представить брексит «как нечто положительное для Великобритании и экономики» страны, не позволила правительству должным образом подготовиться к его неизбежным последствиям и смягчить эффект от выхода из ЕС.

При этом ситуация ещё больше обостряется в связи с отказом Лондона выполнять свои обязательства по важнейшей составляющей сделки по брекису, которую там некогда называли огромным успехом для Великобритании. В частности, британское правительство добивается пересмотра положений протокола по Северной Ирландии, который призван отразить особый статус региона.

Протокол фактически создаёт торговую границу Северной Ирландии с Великобританией, для того чтобы сохранить границу с Республикой Ирландия открытой. Так, в настоящий момент таможенные проверки проходят на условной границе между Великобританией и Северной Ирландией, так как Белфаст сохраняет членство в едином рынке и таможенном пространстве ЕС.

Как пишет CNN, окончание льготного периода по протоколу, означающее введение таможенных проверок ввозимых из Великобритании в Северную Ирландию товаров, ударит по репутации Джонсона, изображающего из себя ярого защитника целостности Соединённого Королевства.

Тем не менее пока политические оппоненты Джонсона игнорируют последствия брексита, освещая исключительно вопросы внутренней политики. По мнению профессора политики Манчестерского университета Роба Форд, для того, чтобы это изменилось, должно произойти нечто «действительно драматическое», будь то трагическая авария с участием перегруженного работой водителя грузовика или заболевание детей, вызванное недоеданием. А до тех пор Джонсон может перекладывать вину за эти проблемы на пандемию.

Впрочем, британцам уже очевидно, что у брексита есть множество негативных последствий. И, возможно, однажды Джонсон сочтёт политически целесообразным ввести дополнительные меры по их смягчению, однако «признание необходимости контроля ущерба означает наличие этого ущерба», предупреждает CNN.