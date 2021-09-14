 

На Украине назвали уязвимые области в случае «вторжения» России

14.09.2021, 12:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРоссия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны, сообщил экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

«Я не вижу реальных угроз сегодня со стороны Белоруссии от России. Ее не интересуют ни Волынская, ни Ровенская область – это идти против Западной Украины, ни Киевская – это, считай, покушение на столицу, на всю Украину», – сообщил Вовк в эфире телеканала «Украина 24».

При этом, по его мнению, РФ якобы не отказалась от «захвата» восьми областей юго-востока Украины. Таким образом, добавил военный, в самом уязвимом положении будут Харьковская, Донецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская и Одесская области.

«Мы отстояли Харьков, Днепр и Одессу во время событий 2014 года. Это три кита этого плана, три условных столицы. Они от этого плана не отказались. Если наши отношения будут на том же плохом уровне… то можете быть уверены, мы имеем реальную угрозу через год-два вторжения российских войск именно в эти восемь областей», – сказал он.

Генерал-майор подчеркнул, что потеря данных территорий оставит Украину без выхода к морям. При этом совместные военные учения РФ и Белоруссии он назвал не представляющими угрозу для Украины.

На прошлой неделе совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино проходит основной этап совместных стратегических учений. 



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