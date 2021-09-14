Стали известны подробности строительства нового курортного города в Крыму

Новый курортный город, который собираются построить на западе Крыма, сможет принимать до 50 тыс. человек в турсезон, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что «крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт – с проживанием около 50 тыс. жителей», это «проживание и отдых в курортный сезон», передает «Интерфакс».

«Западный Крым, Сакский район – в первую очередь, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано. Будет создано более 10 тыс. (единиц) номерного фонда», – отметил глава Крыма.

В данный момент, по его словам, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. Он отметил, что в новом населенном пункте будут апартаменты и гостиницы.

Ранее сообщалось, что на западном побережье Крыма решили построить новый курортный город.