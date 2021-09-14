Мнение: Почему не будет дебатов

Плохая новость. Дебатов не будет. Илья Вольфсон не принял мое предложение встретиться и поговорить о ключевых проблемах России, Татарстана, Приволжского округа №26,в котором мы баллотируемся кандидатами в депутаты Госдумы.

Повторю то, что уже сказал в видеозаписи. Возможно, Илья испугался вопросов про 7 541.00 кв.м. земли в районе озера Кичиер в Марий Эл, которыми он владеет.

Решил помочь Илье избавиться от этого дамоклова меча, который висит над его шеей. Обратился с заявлением к Генпрокурору России с просьбой расставить токи над И в этой истории.

Генеральному прокурору Российской Федерации

Краснову Игорю Викторовичу

От Муртаина Ирека Минзакиевича,

кандидата в депутаты Государственной Думы России по Приволжскому округу №26

зарегистрированного по адресу:

г.Казань, ул. Чуйкова дом ХХ кв.ХХ.Уважаемый Игорь Викторович!

В ходе предвыборной компании ко мне поступили обращения жителей республики Марий Эл, которые просят обратить внимание на 7 541.00 кв.м. земли в районе озера Кичиер, находящиеся в собственности жителя Казани Ильи Светославовича Вольфсона.

Издание «Idel.Реалии» (внесено в список иностранных агентов) еще в 2019 году писало: «Несколько лет назад земли, окружающие курортно-санаторное озеро Кичиер в Марий Эл, были переведены из федеральной собственности в собственность сельского поселения и тут же проданы бизнесменам. Главным образом, из Татарстана. Теперь на часть земельных участков наложен арест. Но надзорные органы, контролирующие ход тяжбы по поводу смены категории земель, на которых возвели дачи и коттеджи непростые собственники, не спешат оповещать общественность республики о борьбе с возможно коррупционными правонарушениями. Кто обосновался на санаторно-курортном озере Кичиер»» (https://www.idelreal.org/a/30058170.html).

Жители Марий Эл неоднократно обращались в правоохранительные органы. Вот, к примеру, обращение к главе СКР Александру Бастрыкину:

«… Просим Вас взять под свой контроль возврат федеральных земель парка «Марий Чодра», проданных экс-президентом Маркеловым Л.И. в частную собственность…

…Участок земли 12:15:0000000:378 был выкуплен ООО «Интелкомплект+» за 24 000 руб.и там же начата постройка коттеджей и гостевых домов, собственниками которых являются депутаты и бизнесмены. На территории вырубаются сосны и вывозятся грузовиками. Сейчас огромная часть поселка , находящаяся около озера, огорожена высоким забором и там ведется строительство базы отдыха ( но я думаю, что под этим видом чиновники строят себе коттеджи возле красивых мест озера Кичиер) , причем с нарушением природоохранной зоны. Расстояние от домика на берегу менее 5м до края озера» (http://лицавласти.рф/vopros/73755/bastrykin.html).

ООО «Интелкомплект+» – это юридическое лицо, одним из учредителей которого является супруга Ильи Вольфсона.

В Арбитражному суде Республики Марий Эл с декабря 2018 года идет тяжба о возврате Российской Федерации земель из незаконного владения. Очередное заседание назначено на 20 сентября 2021 года ( https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1e162d7d-4e73-4d15-9cc2-f3f42e9def50/42403b45-b352-4b71-9128-b136c37df267/A38-13019-2018_20210901_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True ).

Неспешность судебного процесса о возврате земель в собственность Российской Федерации невольно порождают подозрения о возможной коррупционной составляющей этого самого затягивания судебного процесса.

Кроме того, остаются вопросы о роли Ильи Станиславовича Вольфсона в процедуре передачи земель парка «Марий Чодра» в частную собственность.

Исходя из вышеизложенного, прошу направить в Республику Марий Эл сотрудников центрального аппарата Генеральной прокуратуры Российской Федерации и провести проверку сцелью выявления роли Вольфсона И.С. в передаче земель парка «Марий Чодра» в частную собственность. Возможно, Вольсон И.С. стал жертвой жуликоватых чиновников Марий Эл. Общество имеет право знать имена всех причастных к передаче земель заповедника в частую собственность.

С уважением

Ирек Муртазин

К слову, кандидат в дпутаты Госдумы от «Единой России» Илья Вольфсон сместил акценты своей агитации, разделив людей на тех, кто делает и тех, кто болтает.

Мне вот интересно, нет ли в призыве Вольфсона признаков разжигания социальной розни по отношению, к примеру, к журналистам, которые вроде бы только и делают, что «болтают»?

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